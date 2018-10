Buzarquis sobre fiscala: “No tiene currículum, tiene prontuario”

El senador Salyn Buzarquis aseguró que tiene todos los documentos para demostrar su inocencia en el juicio en su contra. Acusó a la fiscala Victoria Acuña de negarse a hacer los pedidos. “Ella no tiene currículum, tiene prontuario”, expresó.

Esta mañana, el senador Enrique Salyn Buzarquis dijo que aguarda que la audiencia sea pública y en ocho días. Aseguró que puede probar su inocencia, porque -alegó- cuenta con todos los documentos. En ese sentido, manifestó que supuestamente la fiscala Victoria Acuña "se negó" a pedir estos informes.

Lea más: Senador Buzarquis afrontará juicio oral por lesión de confianza al MOPC

Buzarquis irá a juicio oral y público por haber perpetrado presuntamente los hechos punibles de usurpación de funciones públicas y lesión de confianza, mientras estaba al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

"Tengo informes de Obras Públicas donde se demuestra que no se pagó nada, informes de Yacyretá donde no se procesó nada, organigramas de Obras Públicas donde demuestra su vinculación con las binacionales; el informe del procurador de la República donde dice que no hay ninguna deuda del Estado paraguayo. A mí me conviene que sea pública", sostuvo.

Agregó que eso será un elemento de presión para que la justicia obre conforme a derecho. "Algunos se preguntarán por qué recién se da ahora, porque Victoria Acuña se negó durante mucho tiempo a hacer estos pedidos de informes que hoy yo tengo, porque ella no tiene interés de que se sepa la verdad", afirmó.

"Esta señora Victoria Acuña es una blanqueadora de delincuentes. Esta señora no tiene currículum, tiene prontuario. Ella está procesada y enjuiciada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados", puntualizó.