Caballo puso en peligro a la Miss San Juan

Por Rafael Montiel, corresponsal

SAN JUAN BAUTISTA. El caballo que estiraba la carroza de la Miss San Juan, Vanessa Martínez, se descontroló, dio patadas y puso en peligro a la reina. Fue durante el desfile de caballería del club 24 de Junio de esta ciudad.

La Miss San Juan encabezaba el desfile de este domingo por la calle Monseñor Bogarín. Al inicio de la marcha tradicional de jinetes y amazonas, el caballo reaccionó, se descontroló y comenzó a dar patadas contra la carroza en que iba la reina sola.

El caballo iba manejado por un hombre a pie, que, ante la reacción del animal, intentó contenerlo, pero era imposible.

Felizmente, Vanessa Martínez pudo ser retirada de la carroza por los jinetes que venían detrás, y el caballo, solo después de ser desprendido de sus arneses, fue controlado, y el peligro se disipó.

“Solo me asusté, no me pasó nada”, dijo la Miss San Juan. El desfile prosiguió luego con normalidad hasta el predio de Chuzo Róga, de San Juan Bautista, Misiones.