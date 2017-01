Caldeada asamblea de cooperativa pilarense

Por Clide Noemí Martínez, corresponsal

PILAR. La Asamblea de la Cooperativa del Ñeembucú Limitada convocada por los interventores del Instituto Nacional de Cooperativismo, concluyó con la salida de su expresidente Diosnel Aguilera y otros 4 integrantes del Consejo de Administración.

Reemplazan a los que no fueron ratificados 5 socios propuestos por el sector oponente y que fueron electos posteriormente. Un ambiente caldeado rodeó a la reunión, en la que se dio a conocer el resultado de la intervención, entregándose a los socios un informe de 40 páginas. Igualmente volvió a aflorar el duro enfrentamiento de los grupos políticos que desde hace años se disputan el control de la institución.

En este caso, se impuso en la pulseada, el sector que responde al oficialismo colorado, logrando los votos para ratificar a 4 miembros del Consejo de Administración y cambiar a 5, entre ellos a Diosnel Aguilera (decano de la Facultad de Ciencias Contables de la UNP, concejal municipal del PLRA y suplente de Víctor Ríos en la Cámara de Diputados), sobre quien pesa una imputación por supuestos manejos irregulares cuando se desempeñaba como gerente de Coodeñe.

El interventor de Incoop, abogado Gerardo González, respondiendo a las críticas del sector liderado por Aguilera, afirmó que las resoluciones están fundadas en hechos técnicos y en ningún caso cuestiones políticas. Recordó que el argumento para la intervención fue la inestabilidad dirigencial que se produjo por la violación de una resolución del Incoop.

Dijo que la misma prohíbe a personas imputadas por hechos punibles contra las cooperativas acceder a cargos en estas organizaciones. "El hecho se agravó cuando esta persona imputada pasó a presidir el Consejo de Administración", significó el interventor. Con respecto a la intervención, explicó que la misma consistió en una revisión general y varias correcciones, quedando el resto en un plan de acción con pasos obligatorios que la cooperativa deberá seguir con el control del órgano de aplicación.

Manifestó que las irregularidades constan en el informe y se trata fundamentalmente de temas contables, informáticos, de concesión de créditos, morosidad, entre otros. "El motivo fue uno, pero es nuestra obligación hacer el trabajo integral y está plasmado en el informe de intervención".

Intervención ilegal

Para el desplazado expresidente de Coodeñe Diosnel Aguilera, la Asamblea "fue el corolario de una serie de atropellos que venimos sufriendo desde el principio". Calificó a la intervención de "ilegal a todas luces", asegurando que no se puede adoptar esta medida cuando el problema es un directivo. "Si ellos mismos manifestaron que la cooperativa no tiene problema administrativo, ni financiero, no se podía intervenir".

Afirmó que violentaron la Constitución Nacional que consagra la presunción de inocencia, como también la irretroactividad de la ley. "Yo fui electo en el 2015 y no me pueden aplicar una disposición de setiembre de 2016, un año y medio después de haber ingresado al Consejo de Administración". Subrayó que la Asamblea fue un circo y en ningún momento deliberativa, ya que nadie podía hablar ni cuestionar.

Buscaron incidentar

Por su parte, el abogado José Mora, electo como miembro del Consejo de Administración de la institución, señaló que durante la Asamblea se cumplió con todas las formalidades, respetando a rajatabla el orden del día. Indicó que el otro sector incidentó de manera permanente la Asamblea, buscando la suspensión.

Dijo que los oponentes no quisieron votar y, en cambio, pasaron el tiempo lanzando botellas con agua, desafiando y agrediendo verbalmente. Mencionó que tenían la posibilidad de presentar candidatos, pero tampoco lo quisieran hacer. Recordó que los adversarios incluso habían presentado un recurso de amparo, que tampoco prosperó.

Marita Campias, que representa legalmente al grupo liderado por Diosnel Aguilera, anunció que judicializarán el caso, ya que la asamblea "es nula de toda nulidad". "Vamos a ver todos los resortes legales para reparar este atropello", resaltó la abogada al final de la agitada reunión.

Puja y división

La Cooperativa del Ñeembucú Limitada, fundada hace 50 años por el recordado sacerdote Federico Schiavón, ha sido protagonista clave del desarrollo de la zona. La organización ha financiado miles de pequeños proyectos que fomentan el empleo, la construcción de viviendas, la atención de la salud y la educación de sus asociados.

Lamentablemente, en los últimos tiempos, se ha convertido en un codiciado botín para los grupos políticos, generando una gran crispación y división en toda la comunidad. Se teme que la continuidad de esta puja y la cada vez mayor presencia de organizaciones similares que plantean una dura competencia a la cooperativa pilarense, pueda finalmente socavar seriamente los cimientos de esta emblemática y valorada institución.