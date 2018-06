Galaverna está a favor del acuerdo sobre Yacyretá

El senador Juan Carlos “Calé” Galaverna afirmó este jueves que va a recomendar a sus colegas senadores aprobar el acuerdo sobre Yacyretá con la Argentina. Dijo que cree razonable la propuesta argentina.

ETIQUETAS

Consultado por ABC Cardinal sobre lo manifestado por Marito a primeras horas de la mañana sobre el mismo tema, aparentemente en contra del acuerdo, “Calé” contestó: “Primero, yo no soy el ‘amanecer de nadie’, como era Filizzola en tiempos de la presidencia de (Fernando) Lugo, cuando todo lo que este decía tenía que tratar de aclarar Carlitos Filizzola”.

“Segundo, -prosiguió- Mario dijo claramente, según se puede probar con la grabación, que todo acuerdo que se haga "a espaldas" del Congreso. O sea, desde el momento en que está en tratamiento del Congreso, esa es una situación ya superada”.

En cuanto al proyecto Aña Cuá, dijo cree que ya está en etapa de adjudicación el llamado a licitación que se hizo para las obras. “Entonces, esa es una situación que habría que ver, pero acá es mucho más importante para mí haber logrado reducir el reclamo argentino de más de 17.000 millones de dólares a 4.000 millones y centavos”, afirmó.

Añadió que, de darse la aprobación del documento, no significará que no se pueda seguir tratando de mejorar los términos del acuerdo. Dijo que la negociación siempre estará abierta, “pero mi sentido común me dice que es mejor partir en una próxima negociación de 4.000 millones que de 17.000 millones de dólares”.

Al señalársele que reconocer esos 4.000 millones de dólares implicaría aceptar algo que en principio es inaceptable, teniendo en cuenta que Argentina no contribuyó, sino que que prestó, el senador respondió: “Es probablemente también razonable ese criterio, pero en las relaciones internacionales casi nunca, y especialmente en los tiempos que vivimos, desgraciadamente se sustentan en principios ni valores, sino en respaldar con mayor fuerza la propia tesis, el interés, la propuesta”.