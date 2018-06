Calé agradece favor a Cartes

El senador reelecto de Colorado Añetete, Juan Carlos Galaverna, confirmó hoy que el nombramiento en Itaipú de su hijo Juan José Galaverna Ortega, fue un pedido del presidente Cartes y agradeció ese gesto.

Calé agradece a HC nombramiento de su hijo en Itaipú

“Eso es lo que se replica, pero no se publica que el director paraguayo de Itaipú, James Spalding, explicó que el nombramiento de mi hijo no violó ninguna norma. Así que si no se violó ninguna norma ¡aleluya! porque consiguió ese trabajo y le agradezco al presidente Cartes”, expresó hoy el senador Galaverna, antes de ingresar a la residencia del presidente electo Mario Abdo Benítez.

El legislador de Colorado Añetete (reelecto) es uno de los articuladores en la Senado para el juramento del presidente Horacio Cartes a la senaduría activa, hecho que viola el artículo 189 de la Constitución Nacional, que refiere que los exmandatarios son senadores vitalicios.

Juan José Galaverna Ortega, de profesión abogado, es el hijo menor del senador Galaverna. Fue nombrado para prestar servicios en la oficina de Planeamiento y Control de la Dirección Jurídica Ejecutiva, sede Asunción, a cargo del también abogado Luis María Breuer. El nuevo funcionario entró con la categoría nivel 50, por lo que sus ingresos superarían los G. 20 millones mensuales.

Llamativamente Itaipú modificó una resolución del Directorio Ejecutivo que data de diciembre del 2013 para poder nombrar funcionarios sin concurso de méritos y aptitudes y así beneficiar al hijo del senador Galaverna.

El 7 de junio pasado, el Directorio Ejecutivo de la entidad binacional Itaipú resolvió modificar una disposición anterior por la que se establecía que “la admisión de nuevos empleados en ambas márgenes, será realizada únicamente mediante Proceso Selectivo Externo, de acuerdo a las reglas establecidas en los llamados de cada concurso y a la disponibilidad de vacancias conforme al Cuadro de Referencia del Personal”.

La Resolución 318/13, del 5 de diciembre de 2013, fue aprobada en el marco de una campaña de transparencia e intento de mejorar la imagen de la entidad, que durante todos estos años fue utilizada por políticos de turno para ubicar a sus amigos, correligionarios, operadores políticos y hasta a sus amantes como funcionarios, con salarios de Primer Mundo.

A partir de allí, el director paraguayo James Spalding repetía que a la entidad ya no ingresarían funcionarios sin concurso de méritos y aptitudes, y comenzó un proceso de llamado que se realizó a lo largo de estos cinco años. Las autoridades se jactaban de que en la entidad se cumplía con el Plan de Carrera y Remuneración por Competencias.

La resolución de diciembre del 2013 sin embargo fue modificada abruptamente, durante la última reunión del directorio, solamente para dejar de lado la disposición de que todo funcionario que ingresa a la entidad en calidad de nombrado deberá pasar por concurso.

El texto de la nueva normativa aprobada el 7 de junio señala textualmente: “autorizar, exclusivamente en la Margen Derecha, en carácter excepcional, la inclusión de Regla de Transición ... del Plan de Carrera y Remuneración por Competencia, con vigencia hasta el 31 de mayo de 2020, para la contratación máxima y no acumulativa de hasta seis puestos de trabajo, en la margen derecha, para prestar servicios de apoyo estratégico y de confianza a los Miembros Paraguayos del Directorio Ejecutivo”. La resolución entró en vigencia ese mismo día.

Curiosamente, cuatro días después de la modificación de la resolución aterrizó en la entidad como nuevo funcionario nombrado nada menos que Juan José Galaverna Ortega, el hijo menor del senador colorado Juan Carlos Galaverna.

Defendió nombramiento

El senador Galaverna defendió en su momento el nombramiento de su hijo en la entidad y aseguró que este ingresó “después de cuatro años de gestión independiente. Él procuró muchísimo para conseguir esto”, acotó.

Según datos que obran en la página web de Itaipú, desde el año 2014, 369 nuevos empleados (21% del total del plantel, Margen Derecha) fueron admitidos en la binacional a través del Proceso Selectivo Externo, tomando en consideración, exclusivamente, sus méritos académicos, el resultado del examen de conocimientos generales y específicos, pruebas prácticas, médicas y psicotécnicas, además de una entrevista profesional.

Esto hace suponer que Galaverna Ortega no reunía los requisitos mencionados para lograr su ingreso. Su objetivo se cumplió una vez que las autoridades modificaron la disposición que rigió para miles de jóvenes deseosos de ingresar a la entidad, solo para beneficiar al hijo de un político.