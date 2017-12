Tránsito en San Lorenzo, una tortura

La calle Avelino Martínez de San Lorenzo, que sirve de alternativa para desviar el tránsito en la zona de obras del metrobús, colapsa a todas horas debido a la sobrecarga de vehículos. El tránsito es un caos y no hay agentes dirigiendo a los conductores.

Meses atrás, la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) dispuso el cambio de itinerarios de los ómnibus que parten y llegan a la Terminal de Ómnibus de Asunción para descongestionar el tránsito sobre la ruta 2 "Mariscal Félix Estigarribia" y la avenida Eusebio Ayala. Una de las vías elegidas para desviar la mayor cantidad de colectivos fue la avenida Avelino Martínez, en San Lorenzo y límite con Fernando de la Mora.

Sin embargo, Avelino Martínez no tiene dimensiones de avenida, dado que es una calle asfaltada angosta; asimismo, carece de desagüe pluvial y de aceras, a más de que los conductores no respetan normas de tránsito y realizan peligrosos adelantamientos. En horas pico, el tránsito es tortuoso y no se observa a ningún agente de la Patrulla Caminera.