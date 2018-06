Cambian a director del ISA por supuestas irregularidades

El artista plástico William Paats, quien se desempeñaba como director académico del Instituto Superior de Arte (ISA), fue separado del cargo por supuesta “lesión de confianza”. Paats desmiente la acusación. En su reemplazo asume la poeta Lia Colombino.

El Instituto Superior de Arte (ISA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) es dependiente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) y el decano Ricardo Meyer afirmó que el cargo de director del ISA es “de confianza”.

No obstante, admitió que realizó cambios porque Paats “ya no goza de mi confianza”. Luego se excusó porque ya no quiso entrar en más detalles. Sin embargo, otras autoridades de la institución hablan de faltantes de sumas de dinero.

“Quiero mantener mi buen nombre”

El arquitecto Paats desmintió que existan faltantes del presupuesto del año 2016, sin embargo, aclaró que él no se desempeñó como administrador, sino que su gestión fue académica.

“Ya aclaré esto ante los alumnos en una reunión que tuvimos. Quiero mantener mi honorabilidad. Pasa que como yo voy siempre de frente, eso a mucha gente le molesta. Espero que esto se aclare pronto”, dijo.

William Paats formó parte del equipo que tuvo a su cargo la creación del Instituto Superior de Arte (ISA) de la Universidad Nacional de Asunción en 1995-1996. Primeramente se desempeñó como secretario general y luego asumió como director académico.