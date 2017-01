Cómo sobrevivir al calor

El “extremo calor” que llegó para quedarse este verano también requiere medidas extremas de cuidado para no poner en riesgo incluso la vida. Médicos recomiendan rever hábitos de alimentación, hidratación y otros aspectos de rutina.

Los médicos aclaran que, pese a que aún no se declaró una “ola de calor” en nuestro país, las temperaturas extremas de los últimos días son suficientes para ocasionar problemas de salud si no se toman recaudos. Existen grupos especialmente vulnerables como los enfermos cardíacos, renales, con sobrepeso y los que alguna vez sufrieron algún tipo de accidente cardiovascular. Esto no implica que las demás personas no sean propensas a sufrir las consecuencias del calor, indicó el Dr. José Ortellado, director del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud.

Algo fundamental siempre es la hidratación. Los dos litros de agua diarios que los médicos recomiendan como mínimo en realidad se aplican si usted mantiene una actividad relativamente sedentaria en una oficina. Si en realidad desempeña algún tipo de actividad fuera de un ambiente climatizado, las exigencias mínimas de agua podrían ascender a 3 litros y medio, mencionó Ortellado.

El tereré en realidad hidrata, pero solo un 70% del total de lo que se consume, por lo que tal vez deberá tomás mayores cantidades, siempre que este no contenga remedios yuyos, según la recomendación del médico.

Otro hábito que se debería cambiar, según el especialista, es el de comer una empanada o frituras durante como media mañana. Ortellado indica que se recomienda por sobre todo ingerir frutas y verduras para recobrar los minerales que se pierden con el calor, principalmente potasio. Las frituras y alimentos altos en grasa y también en sal ayudan a aumentar la temperatura corporal, aumentando los riesgos para la salud.

A las personas que trabajan a la intemperie se recomienda tomar pausas cada cierto tiempo y no exceder las 6 horas de trabajo en estas condiciones. También a los que realizan ejercicio se recomienda que la actividad física no dure más de una hora, con pausas cada 20 ó 30 minutos, ya que durante el ejercicio la temperatura corporal se dispara a extremos que en en las condiciones actuales pueden ser nocivas para el cuerpo.

La recomendación en general, pero principalmente los niños, es tener bastante cuidado en lo que respecta a exponerse al sol directamente, incluso si están en lugares como la piscinas. Esto no aplaca los efectos del sol directo. También es común el consumo de bebidas alcohólicas en jornadas al aire libre. En estos casos, el doctor recomienda no descuidar la hidratación ni el resguardo del sol.

Asimismo, siempre se aconseja usar ropas frescas y claras; es sabido que el negro absorbe el calor. La extrema humedad en el ambiente hace que los poros del cuerpo se cierren y se sude menos, suprimiendo así una de las formas que tiene el cuerpo de autorregular el calor, según indicó el médico, explicando uno de los efectos que acarrea el “extremo calor” sobre el cuerpo humano.

Las consecuencias pueden ir desde una eventual deshidratación hasta incluso la muerte. El extremo calor puede ocasionar problemas de presión y uno de los síntomas de alarma por ejemplo es la sofocación, el cansancio o incluso mareos y dolores de cabeza intensos. Finalmente, el médico aconseja acudir a los sistemas de salud pública para realizarse chequeos de presión a fin de reducir la posibilidad de problemas cardíacos o tensión arterial.

Extremo calor, la expresión del verano

“Cuando hablamos de temperaturas extremadamente calurosas hacemos referencia a sensaciones térmicas en el orden de 37ºC para arriba y que las mínimas estén sobre los 23ºC o más”, explica el pronosticador de turno, José Fariña, de la Dirección de Meteorología, sobre esta nueva expresión para describir las jornadas calurosas en Paraguay.

“En estos días, las sensaciones térmicas están por sobre los 37ºC; incluso, llegamos a arriba de los 42ºC”, agregó Fariña a la periodista Romina Cáceres, de ABC TV. El pronosticador agrega que cuando la humedad del ambiente sobrepasa el 40%, la sensación térmica puede subir 4ºC o 5ºC más de la temperatura real.