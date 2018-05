Cargamento de carne, en mira

Tres camiones con chapa brasileña, que contienen en total 84 toneladas de carne envasadas al vacío, están sin certificado del Senacsa en un puerto privado de Mariano Roque Alonso. Autoridades dicen que recién ahora están culminando los trámites legales.

Los tres camiones no ingresaron al mismo tiempo al país. Lo hicieron el 6, el 7 y el 12 de este mes, a través de Puente de la Amistad de Ciudad del Este. Desde esas fechas están en la zona primaria del puerto San José, ubicado en Mariano Roque Alonso.

Fuentes alertaron a ABC Color de la presencia de estos camiones que contenían cada uno 28 toneladas de carne envasadas al vacío, provenientes del Brasil, y que tenían como destino el frigorífico “All Food”, ubicado en Asunción.

Manuel Barboza, director de Servicios Técnicos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), contó que fueron llamados para labrar acta del trasbordo de la carga de los camiones brasileños a otros con chapas paraguayas, pues los vehículos provenientes del extranjero debían volver al Brasil.

Acotó que la carga aún no cuenta con el certificado del Senacsa ni de Aduanas, y que los trámites se estarán culminando ahora. “No tiene permiso para ingresar. Al estar en zona aduanera es como que aun no entró a territorio nacional. Eso dice la ley aduanera”, explicó.

Consultado entonces cómo ingresaron por Ciudad del Este hasta Mariano Roque Alonso, dijo que la carga viene precintada y con acompañamiento de funcionarios de Aduanas, hasta hacerse los trámites de rigor.

Aseguró que no hay contrabando en este caso, aunque reconoció que este tipo de situaciones no se presentan a menudo. Añadió que el trámite de certificación del Senacsa se realiza en la sede central de la institución (San Lorenzo), pero que en este caso los camiones no tenían un permiso del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que debían gestionar primero antes de pasar a la certificación de calidad.

Pasos para importación legal

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, Luis Pettengill, explicó que el procedimiento para la importación legal de la carne inicia en el Senacsa, donde se solicita el permiso sanitario y de importación de una cantidad determinada de carne. Con dicho permiso, el siguiente paso es ir hasta el Ministerio de Industria y Comercio para dar el visto bueno o no a la importación.

Con la aprobación del MIC, uno se inscribe en el Registro Único del Importador de la Aduanas.

Una vez completado el formulario, se realiza la compra de la carne del importador, que trae el cargamento al país.

“En la frontera presentás todos los documentos de la compra que habías avisado. Allí personal de Aduanas y Senacsa revisan si coincide todo y los camiones vienen hasta el frigorífico. En Aduanas ya saben todo lo que vas a traer porque avisás previamente, hasta por dónde ingresarán los camiones”, explicó Pettengill.

La calidad de la carne, añadió, se controlan en las plantas de los frigoríficos donde también pueden acudir los del Senacsa.

Consultado si todos los camiones que están en regla deben ir indefectiblemente a la sede central del Senacsa, respondió que no. Dijo que si así fuera, puede haber algo sospechoso en la importación.