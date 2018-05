Masi: Cartismo insistirá con la renuncia

La senadora Desirée Masi aseguró que el cartismo volverá a convocar a una sesión para tratar la renuncia del presidente Horacio Cartes. Aseguró que si realizan la petición, será porque cuentan con los votos y que no volverán a pasar el “papelón” de ayer.

Masi conversó este jueves con los medios de prensa y entre varios temas se refirió a la convocatoria de ayer para tratar la renuncia del presidente Horacio Cartes. El jefe de Estado sufrió un revés y solo 13 senadores se presentaron a la sesión, que no tuvo quorum.

Para la senadora del Partido Demócrata Progresista (PDP) pudo haber ocurrido dos cosas: o le mintieron al presidente Cartes o él mismo sabía que no iba a haber quórum y tras esto, pudo identificar “sobre quienes trabajar” para lograr que se acepte su renuncia.

“Esa segunda vez si se da, será seguro. No pasarán el papelón de ayer. Alguien le mintió al presidente mal, los políticos como ustedes usamos la información como cuatro veces o cinco veces cuando se habla de un tema importante. Uno no se queda con lo que dice solo una persona. Ese es un error. La otra alternativa es que haya hecho para identificar sobre quienes trabajar, porque ahora ya sabe. A pesar de que los llanistas no aparecieron ayer, ellos están”, expresó Masi sobre lo ocurrido.

Pensando en la próxima conformación del Senado, la senadora dijo que tienen la intención de empezar a hablar sobre la conformación de la mesa directiva, un hecho que no se dio aún y sobre lo que trabajarán con las nuevas bancadas.