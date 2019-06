Casañas Levi lamenta poca transparencia en concurso para la Corte

José Casañas Levi, quien postula al cargo de ministro de la Corte, lamentó que en la sesión del Consejo donde se definirían etapas del concurso se cortó la transmisión, invocando al artículo 7 de la ley Nº 6299, que habla de las sesiones reservadas.

El director Anticorrupción del MEC, quien aspira al cargo de ministro de la Corte, contó que, llamativamente, pasó del segundo lugar -entre los mejores postulantes- a salir del cuadro de los diez primeros.

Esto, luego de que en la sesión del Consejo de la Magistratura donde se trataron las etapas 2 y 3 del concurso, cortaron abruptamente la transmisión invocando al artículo 7 de la ley Nº6299 9.- Que establece la publicidad de las sesiones. El artículo en cuestión habla de las solicitudes de tratamiento en forma reservada. El abogado opinó en contacto con ABC Cardinal que los miembros del Consejo de la Magistratura “violaron la ley”.

Manifestó que si bien tiene un interés personal, también tiene una posición republicana en este caso. Relató que estuvo muy pendiente de la sesión a través de internet, y que cuando empezó, tomó la palabra Christian Kriskovich, manifestando la posición de que la sesión sería reservada porque se tocaban cuestiones sensibles y privadas.

“Me sorprendió lo que dijo porque creo que es una interpretación totalmente a contramano. Si bien es cierto que esa es una excepción prevista, lo es para un aspecto de una sesión, no para la esencia”, resaltó el candidato.

Casañas Levi analizó que si la naturaleza de la sesión “es valorar las etapas dos y tres del concurso, ¿cómo es que vamos a controlar esa valoración, yo como postulante, y los demás como espectadores de la sociedad?”.

Admitió que se siente muy perjudicado pues no entiende cómo de estar segundo en la puntuación de méritos luego terminó saliendo incluso del cuadro de los 10.

“No digo que no pueda ocurrir, o que esos puedan ser mejores. Lo que me agravia es que no pueda saber los fundamentos de la decisión”, argumentó.

Comentó que está redactando una nota para presentarla ante el Consejo de la Magistratura expresando su molestia.

Aseveró que lamenta si los miembros del Consejo se ofenden con su cuestionamiento “pero así como a mí me ofende lo que hicieron, creo que tienen que saber escuchar lo que está mal. Sino para qué está vigente la ley”.

Manifestó que tiene derecho a saber cuál es el criterio con el cuál se manejan para adjudicar porcentajes e ir ubicando a los candidatos en los primeros lugares.

Además, recordó, la ley dice que el presidente tendría que explicar al final de la sesión reservada de qué se trató, y los motivos por los que era un tema sensible, cosa que tampoco sucedió.

Reconoció que acepta el hecho de que existan un criterio político para elegir a la terna, pero lo único que pide es “escuchar cuál es, nada más”.