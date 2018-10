"Cero posibilidad" de aumentar salarios y reducir horario, dijo Benigno

El ministro de Hacienda, Benigno López, fue categórico: existe “cero posibilidad” de aumentar salarios a los funcionarios, menos reducir el horario laboral y volver a pagar gratificaciones. "Si no les gusta, deben ir al sector privado", dijo.

El titular de Hacienda y jefe del Equipo Económico respondió de esta manera a la solicitud de los sindicatos públicos de aumentar el salario en un 20% en general para el próximo año, reducir el horario laboral de 8 a 6 horas y que se vuelva a pagar bonificaciones, gratificaciones o premios.

“De acuerdo a los índices de IPS, el 70% de los asalariados formales ganan el salario mínimo o menos. En el sector público no ocurre eso. Entonces, pedirle al contribuyente que pague más impuestos para pagar más salario, yo no voy a hacer”, indicó el ministro López.

Sostuvo que un aumento del 20% viola la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y el impacto presupuestario va a ser enorme, y el Estado no podrá financiarlo. “De parte mía cero posibilidad”, insistió sobre el reclamo de incluir en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2019 estas "reivindicaciones" de los sindicatos públicos.

Ante la consulta de si podría tomarse eventualmente una decisión política desde la Presidencia de la República, ya que los sindicatos que reclaman el incremento apoyaron en su momento a Mario Abdo Benítez para ganar las elecciones, el ministro de Hacienda dijo que eso no tiene nada que ver y no creía que fuera a ocurrir. “Yo no creo. Él (su hermano, Mario Abdo Benítez) tuvo 1.150.000 votos por ahí. Los funcionarios públicos somos 300.000 nomás. Hay 900.000 que votaron también por él que han de querer un país ordenado, serio, responsable, predecible. A ellos también les debemos”, afirmó.

López dejó en claro que “el interés general prima sobre el interés particular”, pero de igual manera se mostró abierto a dialogar sobre el tema con los sindicalistas y reiteró que no es viable el planteamiento.

En ese contexto, expresó que el sector público paga bien donde no tiene que pagar y paga mal donde tiene que pagar bien. “Entonces, en el sector público, media tabla para abajo paga muy bien comparado con lo que paga el sector privado. Paga 2 y 3 veces más”, puntualizó.

Expresó que los funcionarios que no están conformes con los salarios públicos pueden ir al sector privado a trabajar. "A mí nadie me pone una pistola en la cabeza para estar en el Ministerio de Hacienda con un presupuesto de 14.000 millones de dólares que administrar y ganar 24 millones de guaraníes. Si no me gusta el salario me voy afuera, no voy a pedir otras cosas”, significó.

Con respecto a las bonificaciones o gratificaciones que quieren volver a cobrar los funcionarios, dijo que Hacienda no va a acompañar este pedido porque justamente ese fue el argumento de la matriz salarial: incorporar todo al salario.

A través de la matriz salarial se habían fusionado al sueldo las bonificaciones y gratificaciones o, como se lo conoce comúnmente, aguinaldo extra con lo que se triplicaron los salarios en el sector público. Sin embargo, ahora los sindicatos públicos reclaman volver a cobrar gratificaciones.