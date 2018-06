Chiquitunga: acreditaciones especiales, hasta mañana

Los adultos mayores y las personas con discapacidad podrán retirar sus acreditaciones previamente solicitadas a través de la web hasta mañana a las 17:00 en el ex Seminario Metropolitano. El evento será el sábado en la Olla Azulgrana.

“Vengo de Guarambaré. Me llamo Nélida Picaguá de Oviedo. Le tengo fe, como te digo, a muchas personas le da fe. Y a mí también. Ella me va a acompañar, porque tengo fuerza para ir esa noche. Me encomendé a ella muchas veces; hasta le sueño. Por eso le debo muchas cosas. Vine sola desde Guarambaré. Ayer no me levantaba, pero le pedí por favor que quería irme también. Tengo 78 años”. Así se expresaba una de las fieles que llegaron este jueves hasta el ex Seminario Metropolitano para retirar su acreditación especial para la ceremonia de beatificación de Chiquitunga, que será este sábado desde las 14:00 en el estadio del Club Cerro Porteño.

Sonia Domínguez, encargada del área de enfermos, adultos mayores y personas con discapacidad del evento, informó a Romina Cáceres, periodista de ABC TV, que recibieron a través de la web el pedido de unos 500 pases y estiman el doble de personas en el sector destinado a ellos en el estado, al sumar sus acompañantes.

“En la mañana de hoy estamos entregando las acreditaciones de todas las personas que estaban inscriptas a través de la página web. Preparamos un link especial para las personas en situación de vulnerabilidad, como los adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos. Estas personas van a acceder a través del área de Plateas, donde hay cobertura sanitaria, agua y el cuidado para que ellos disfruten”, manifestó Domínguez.

Las acreditaciones se podrán retirar hasta mañana. El horario de apertura es a las 8:30 y el cierre, a las 17:00. Las personas que no llegaron a acreditarse también podrán entrar, pero las que cuentan con acreditación tendrán prioridad.