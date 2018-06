Choque en el microcentro

Una camioneta chocó contra un vehículo del diario Última Hora esta mañana a la altura de 14 de Mayo y Oliva, microcentro capitalino. El chofer del automóvil de dicho medio de comunicación resultó herido.

El conductor de una camioneta Nissan Patrol, identificado como Nicolás Álvarez, conducía por la calle 14 de Mayo en el microcentro capitalino y a la altura de la calle Oliva impactó contra un móvil del diario Última Hora. El choque ocurrió cerca de las 6:40 de este lunes, informó el periodista de ABC Cardinal Javier Sánchez.

Juan Eduardo Maldonado, conductor del automóvil, resultó con heridas y fue socorrido en el lugar por bomberos voluntarios de Sajonia.

Álvarez aseguró que no circulaba a gran velocidad pero no logró divisar al otro rodado y por ello se dio el impacto. “Evidentemente él tenía prioridad de paso y nos cruzamos; lastimosamente no lo vi. Ya me disculpé con el señor”, manifestó.

Agregó que se someterá al alcotest y a todo el procedimiento correspondiente.