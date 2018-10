Fotos que no pensamos que veríamos en el 2018

Un exfiscal general y un todopoderoso exsenador presos; la cabeza de un clan regional al borde de ser defenestrada; un diputado oficialista humillado por la indignación ciudadana y un cuestionado senador llorando ante una jueza. Son las postales del 2018.

“¿Qué lo que pasa todo?”, sería la pregunta formulada en buen milenial vernáculo. El 2018 nos sorprende, nos descoloca y abre una grieta por donde entra un rayito de sol que nos muestra que no todo tiene que ser como siempre fue.

Según el periodista Carlos Martini, lo que está ocurriendo corresponde a la definición de crisis del teórico marxista Antonio Gramsci. “La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y en este terreno se verifican los fenómenos morbosos más diversos”, escribió en su libro Pasado y Presente.

Y es así: algo de la vieja y dada por sentada impunidad está muriendo. Hay muestras de que las cosas ya no son lo que solían ser para los corruptos. Pero tampoco termina de nacer una sociedad mucho más sana.

Este 2018 nos deja imágenes que no olvidaremos tan fácilmente y que no pensábamos que veríamos.

El orden de esta compilación es meramente cronológico:

1.- José María Ibáñez

Cada vez que le pintaban la palabra "ladrón" en la fachada de su casa, Ibáñez la mandaba borrar. Blanqueado por la justicia, no aguantó los escraches y renunció a su banca.

El exdiputado José María Ibáñez regresó este año al Congreso de la mano de la ANR, pese a tener pendiente en la Justicia el caso de los “caseros de oro”, una historia que comenzó en el año 2013 y nadie soñó que terminaría como lo hizo. Él y su esposa lograron blanquearse definitivamente entregando como irrisoria multa un generador al leprocomio de Sapucai. Pero el poder blanqueador del Poder Judicial no hizo sino soliviantar a los indignados que decidieron escracharlo. Ya no podía ir ni a su club ni al supermercado, ni siquiera a un torneo de exalumnos. Cada noche le pintaban la palabra “ladrón” en la muralla de su casa, y él la hacía borrar de madrugada. Pese a haber sido salvado por su colegas de la pérdida de investidura, no resistió la presión ciudadana y terminó renunciando. Al final, el Gobierno de Mario Abdo compensó a su padre con un millonario salario en Itaipú.

2.- Javier Díaz Verón

Rodeado de policías, como acostumbraba en sus tiempos de fiscal. La diferencia es que ahora no son sus custodios, y el preso es él.

¿Un exfiscal general preso en Paraguay? Difícil de creer, pero así es desde agosto de este 2018. Actualmente detenido en el penal militar de Viñas Cué, el exfiscal General del Estado, Javier Díaz Verón sigue desde allí el proceso en su contra por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero contra su esposa Selva Morínigo. Otrora poderoso, cuenta con una sospechosa fortuna familiar que incluye inmuebles, automóviles y empresas aparentemente de fachada, entre otros. Su hermano Pedro Díaz Verón es gobernador de Caazapá.

3.- Óscar González Daher

Desencajado, abucheado, y mojado. Así se despedía de la libertad el archipoderoso Óscar González Daher.

Su nombre quedará en la historia como el del primer senador que perdió la investidura para luego ir preso. Pese a su imputación por el caso audios y el tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar González Daher aseguró el retorno a su banca de senador con apoyo de Horacio Cartes y la ANR. La sola mención de su nombre torcía destinos en el Poder Judicial y en Luque, su feudo, le rendía pleitesía hasta la Policía. En medio de una sofocante presión ciudadana pidiendo su renuncia, la justicia le abrió una investigación por enriquecimiento ilícito contra él y su familia, lo que motivó su dimisión y posteriormente su prisión provisoria en la Agrupación Especializada. Las fotos de los allanamientos mostraron la vida opulenta que llevaba. Por ahora sigue detenido, pero con privilegios.

4.- Sandra McLeod

En una escena al estilo del cine clase B, Sandra McLeod se indigna porque debe cumplir la ley. Estos podrían ser sus últimos días como intendenta.

La intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod es parte el clan Zacarías que domina hace más de 15 años el departamento de Alto Paraná. Hoy, junto con su esposo Javier Zacarías y otros el clan es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ya fue salvada de un pedido de intervención anteriormente y durante su gestión evitó todos los controles de transparencia del manejo de fondos. A través de influencias judiciales, logró fallos a medida para evitar a la Contraloría. Pero ayer, con el voto a favor de siete concejales, de los 12, la Junta consiguió que se solicite la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Diputados ahora debe definir la intervención de la comuna.

5.- Víctor Bogado

¡Luz, cámara, acción! Víctor Bogado solloza con la voz quebrada, después de chicanear durante cinco años.

Con un proceso judicial dilatado desde 2013 por presunta estafa y cobro indebido (como cómplice) en el caso conocido como la “niñera de oro”, Víctor Bogado logró su segundo periodo como senador con apoyo de Horacio Cartes. Tras 5 años de chichanas del legislador, finalmente la jueza Rosarito Montanía elevó la causa a juicio oral y público. Si bien formalmente no está incluido en la imputación, la justicia investiga a su presunto testaferro, Miguel Ángel Carballo, el “mecánico de oro” por enriquecimiento ilícito. Ayer lo vimos llorar y moquear e invocar a Dios (algo que también hicieron otros de esta lista). Sus dotes histriónicas lo ponen cabeza a cabeza en la competencia de peor actor del año con la número 4 de esta lista.

Aquí están, estos son (pero no son todos). Hay muchos más y tal vez surjan nuevos. Faltan tres meses para que termine el 2018 y todavía nos puede seguir sorprendiendo.