Ciudadanía aterrorizada por delincuentes

El caso de un delincuente que falleció arrollado por una grúa durante la huída de un asalto que había perpetrado sobre la Avenida República Argentina, volvió a dejar en evidencia lo desprotegida que se encuentra la ciudadanía en cuanto a seguridad.

La víctima del asalto fue una joven de 19 años y los malvivientes se desplazaron a pie para cometer el delito. La despojaron de su teléfono celular, huyeron de la zona y terminaron atropellados por una grúa. El conductor de la misma aseguró que fue un accidente. El acompañante del fallecido está herido y hasta el momento no se ha querido identificar. En su gran mayoría, los lectores se solidarizaron con el conductor de la grúa.

Joao Carlos Manfredo comenzó anticipando "el chofer irá a Tacumbú y el ladrón que sobrevivió buscará nuevo compañero". Víctor Vargas Pont lamentó "el problemón en el que se verá metido el conductor de la grúa, menos mal que el informe de la Policía le favorece". Ander César Soares también se mostró pesimista "pobre señor de la grúa, por hacer el trabajo de los que nos tendrían que resguardar le van a meter en cana".

Gustavo Franco manifestó sobre el delincuente sobreviviente "¿por qué pio no le llevaron a identificaciones al no querer decir su nombre?" Roberto Aranda Salcedo por su parte dijo "ojalá que no lo retengan por mucho tiempo al conductor. ¿Qué culpa tiene de que dos delincuentes se le atraviesen?"

Yoni Aldo opinó sobre el fallecido "por un celular perdió la vida". Gloria Chena cerró expresando "como dice el dicho, no existen delincuentes peligrosos sino autoridades débiles. Si se tuviera mano dura con ellos serían débiles".