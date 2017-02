Cloaca frente al Juzgado de Paz de San Lorenzo

Por Antonia Delvalle Castillo, corresponsal

SAN LORENZO. Abogados y usuarios del Juzgado de Paz se quejan de que ya es insoportable el río de agua de cloaca que desde hace varias semanas pasa frente a la institución.

Los afectados deben pisar el agua insalubre y el olor inunda todas las oficinas.

Los abogados y justiciables se quejan porque no pueden descender de sus vehículos a causa del olor nauseabundo. Señalaron que la Municipalidad y Essap se tiran la pelota.

Varios de los registros de la zona del centro de la ciudad están con pérdidas. Esto provoca que varias calles se conviertan en desagües del fétido líquido.

La situación no es nueva. Hace al menos 10 años los vecinos de la zona soportan la situación, que se debe en parte a que el sistema ya no abastece a la demanda y por otro lado a que muchos conectan el desagüe pluvial a la red cloacal, lo cual no está permitido, pero ni la Comuna ni el ente estatal controlan esta irregularidad.