‘Incidentar’ gestión de Abdo

Dentro del Partido Colorado “hay gente que habla de incidentar la gestión de gobierno encabezada por Mario Abdo Benítez y gente que habla inclusive de que no llegaría a la mitad de periodo”, acusó el senador Juan Carlos Galaverna.

El senador Galaverna reconoció que dentro de la propia Asociación Nacional Republicana (ANR) hay quienes aún no superan la derrota en las internas y que buscan tirotear contra el gobierno de Mario Abdo Benítez, a tal punto de buscar que no termine su mandato, pero por el momento le restó importancia, afirmando que no tienen alguien con "uñas de guitarrero" que logre poner en riesgo la Presidencia ni la aceptación popular hacia el mandatario.

Trató, no obstante, de no levantar una alerta, afirmando que el entorno y el propio Presidente están fortalecidos, mientras que la contraparte no tiene la fuerza suficiente para concretar sus intenciones. "De ahí a que tengan las uñas de guitarrero que se necesitan hay mucha distancia", desafió.

Además, "depende de cómo lo manejemos. Mientras eso no altere la serenidad y la paciencia del presidente de la República, a mí no me preocupa mucho. Nosotros hablamos de estas cosas en el equipo colorado que acompañamos a Marito (...) y creemos que tenemos capacidad y, fundamentalmente, nuestro compañero Presidente tiene suficiente inserción en la aceptación ciudadana para que esto no pase de malas intenciones", refirió.

Pese a que evidentemente los ataques persisten desde el sector cartista de la ANR, evitó dar nombres. "El manejo prudente es lo recomendable en estos casos. No doy nombres porque no colaboraría con el manejo de la situación", agregó.

Pese la "gravedad" de la actitud de algunos, dijo que no se puede catalogar a la ANR como "dividida". Sí lamentó que algunos incumplan lo establecido en el estatuto partidario, de que las disputas electorales quedan anuladas al terminar las internas.

"No es división. El partido no está dividido, el partido tiene movimientos internos que, en violación de los estatutos partidarios, no terminan en su vigencia el día de la elección interna, porque eso establecen los estatutos, sino que continúan y mucha gente incluso da prioridad al movimiento por sobre el partido", consideró.