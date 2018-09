Colorados se manifiestan en apoyo de Quintana

Por Redacción Regional

Un grupo de dirigentes del movimiento Colorado Añetete se manifestó a favor del diputado colorado Ulises Quintana, imputado por complicidad en el esquema de narcotráfico presuntamente liderado por Reinaldo Cabaña Santacruz, alias Cucho.

Los simpatizantes colorados se reunieron en la Plaza de la Paz de Ciudad del Este para expresar su apoyo al parlamentario. Aseguran que dudan de las pruebas en contra de Quintana y del trabajo del Ministerio Público.

Yony Castillo, uno de los dirigentes, dijo que se manifestarán todos los días hasta tener una respuesta de la Fiscalía.

“No hemos visto pruebas contundentes en contra del amigo Ulises Quintana. No creemos que haya cometido tantas barbaridades, especialmente que haya financiado su candidatura a través del narcotráfico. No hemos recibido casi nada de dinero de los candidatos. Ulises Quintana no dio porque no tenía, la escasez de efectivo era muy grande. Dudamos que esté involucrado en narcotráfico”, expresó.

Aseguró, además, que nunca vieron a Cucho en los actos electorales de Quintana.