Comuna mariscaleña sigue pagando deudas pendientes

MARISCAL ESTIGARRIBIA. Esta comuna sigue pagando millones en deudas pendientes de los exintendentes colorados Eladio Alcaraz y Oscar Isnardi. Con juicios obligan al actual intendente Elmer Vogt (PQ) a saldar las cuentas, lo que le "hace llorar".

El actual intendente Elmer Vogt (PQ) dijo que al asumir el cargo el 19 de diciembre 2015 sabía que en la institución había deudas que se tendría que pagar. Lo que no sabía -afirmó- es que eran tantas, algunas contraídas por obras y materiales que no existen. "Esto fue algo que me molesto mucho”, afirmó.

Señaló que al comienzo no hizo caso a esas cuentas pendientes, pero con el paso del tiempo las deudas se convirtieron en juicios “forzándome a mí y a la comuna a pagar las deudas. Quiero levantar el distrito y me obligan a pagar judicialmente deudas de hace cinco años de las administraciones anteriores”.

Hoy la comuna tuvo que pagar una cuenta vieja de G. 178 millones a la empresa Rieder, por provisión de un tractor Valtra 850 4x4, adquirido por la comuna hace cinco años.

“Pero no lo pague tan fácil, llegamos hasta la última instancia judicial. Al final cumplimos, muy a pesar nuestro. La institución se desangra con el pago. Prácticamente lloramos por el pago de esta cuenta. Pero al asumir este gobierno nos pusimos varias metas, entre ellas el manejo transparente de los ingresos y el pago de todas las deudas pendientes, de ser posible y si corresponde en derecho”, explicó.

Desde que Vogt asumió tuvo que pagar millones por retraso de siete años en pagos a la Caja de Jubilación, al Banco BBVA por empedrado de calles que no existen, retraso de sueldos, aguinaldo y servicios de cinco meses o más. Ahora, como la comuna está funcionando, apareció también la Essap, con cuentas de más de ocho millones del 2009 hasta el 2015. “Ahora apareció, raro que hoy recién se recuerda, pero de mi punto de vista ya pasó el plazo de reclamar”, aseveró el intendente.

La nueva administración municipal logró recuperar los fondos de royalties, Fonacide y juegos de azar, bloqueados por falta de rendiciones de los años anteriores. “Estos fondos logramos recuperar porque en dos cuadrimestres presentamos cien por ciento todo y transparente y pagamos a Hacienda y la gobernación de Boquerón el 15% de los impuestos, más dos años anteriores”, explicó Vogt.

Agregó que el pago de las deudas pendientes “no va hacer parar mi tarea. Vamos con mucha fuerza y orgullosos de ser chaqueños de corazón”.