Comunidad LGBTI marchará contra el “terrorismo de Estado”

Este sábado se realizará la marcha nacional en defensa de los derechos LGBTI, con el lema “Frente al terrorismo de Estado, dignidad y resistencia”. La convocatoria es a las 11:00 en la escalinata de Antequera.

La organización de la marcha en contra de los derechos LGTBI está a cargo de diversas organizaciones. La convocatoria es a las 11:00, en la Escalinata Antequera, donde se realizarán varias intervenciones artísticas a la espera de las personas que se sumen a la protesta. A las 12:00 partirán rumbo a la Plaza O'Leary, donde se realzará el acto central, se leerá el manifiesto y habrá una feria artística y gastronómica.

El objetivo principal de la marcha de este año es visibilizar la violencia y la discriminación hacia las personas LGBTI, y exigir al Estado que cumpla con los compromisos asumidos en materia de derechos humanos.

Aireana, que defiende los derechos de las lesbianas, participa de la organización del encuentro. La presidenta de la agrupación, Carolina Robledo, manifestó que el lema del 2017, “Frente al terrorismo de Estado, dignidad y resistencia”, se debe a que creen que se está realizando una fuerte campaña de odio hacia las personas LGTBI.

Asimismo, señaló que exigen al Gobierno que cumpla con las pocas normativas que han conseguido. “Por ejemplo, hay un protocolo de atención a las personas trans a nivel salud; también, un reglamento de visitas para los homosexuales en prisión; pero no se cumple ninguno", puntualizó.

Finalmente, señaló que esperan que no se repitan escenas de años anteriores, cuando gente extraña acudió a las marchas para realizar actos discriminatorios. “Hay una campaña de odio masivo incluso en la prensa, y nos estamos preparando. Nosotros no somos reaccionarios, y si hay gente que intenta incidentar, no haremos nada. Ante la violencia, vamos a mostrar colores y cantar”, manifestó.

Desde hace varios años, la marcha se realiza el 30 de setiembre, en recordación del día de la primera manifestación pública de un grupo de personas LGBTI, en 1959.