‘Con perseverancia, todo es posible’

Por Clide Noemí Martínez, corresponsal

MAYOR MARTINEZ. Yudith Romero, oriunda de Mayor Martínez, es la protagonista de un video que despertó emoción en las redes sociales. Ella nos contó todo lo que tuvo que atravesar para que hoy tenga un titulo universitario. Esta es su historia.

El 20 de junio pasado, tras obtener un cinco felicitado en su tesina cuyo tema fue "Factores que influyen en la elección de las futuras carreras universitarias de los estudiantes de los colegios del distrito de Mayor Martínez", y cumplir todas las exigencias para acceder a la licenciatura en Ciencias de la Educación, acudió al lugar de trabajo de su padre para compartir la emoción del trascendente logro.

Yudith, de 32 años, es una de las cuatro hijas de la pareja conformada por don Blás Romero, un albañil de 65 años, y Juana Eva Gaona, costurera y ama de casa de 53 años. Como ocurre con todas las familias de origen humilde en el interior del país, terminar la carrera universitaria se le hizo cuesta arriba. Aún cuando hace 10 años ya había culminado el profesorado en matemática. En todo ese tiempo no pudo lograr que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) la contrate, debiendo apelar a la enseñanza particular de alumnos de primaria y secundaria para solventar los gastos de los estudios universitarios y el alquiler en Pilar. Con sacrificio logró culminar la carrera universitaria en el 2013, pero al no contar con los recursos necesarios, se vio obligada a postergar su sueño por 5 largos años.

Cuando finalmente pudo culminar su trabajo de investigación, los recuerdos del gran esfuerzo familiar para su formación, la llevaron a testimoniar su gratitud a sus esforzados padres. "Fue tan grande la emoción, que me impulsó a agradecerle personalmente a mis padres. Fue así que llegué hasta la obra de papá y le entregué mi libro de tesina como reconocimiento al esfuerzo de tantos años para que sus hijas logren ser profesionales", dijo.

Yudith explicó que gracias a sus padres, dos de sus hermanas han concluido la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y la tercera es Licenciada en Enfermería. Lamentó que hasta hoy el factor económico juegue en contra de los estudiantes del interior que tienen ansias de superación. "Todo tiene su costo. Uno debe pagar el alquiler, la alimentación, los aranceles de la facultad, y otros gastos personales".

Dejó sin embargo un mensaje optimista para quienes enfrentan el desafío de estudiar a pesar de las limitaciones económicas y residir en el área rural. "Esto tampoco es una excusa para dejar de estudiar, uno se sacrifica más, pero llegar al objetivo tiene mayor valor. Con decisión y perseverancia todo es posible y mi familia es el ejemplo", afirmó emocionada y orgullosa la flamante licenciada.