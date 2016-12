Si hay veto, no habrá clases

Representantes del sector docente adelantaron que no iniciarán el año lectivo 2017 en caso de que el Poder Ejecutivo vete el aumento presupuestario aprobado en el Poder Legislativo.

Miembros de la Unión Nacional de Educadores (UNE), encabezada por su titular, Eladio Benítez, ofrecieron una conferencia de prensa en la tarde de este jueves en la que abordaron la coyuntura política, social y su impacto para el ejercicio de la docencia.

En ese sentido, sostuvo que el momento actual en el Paraguay resulta altamente difícil a causa de la desigualdad y la corrupción, que a su vez desencadena en enfrentamientos, violencia e inseguridad ciudadana. Por ello hicieron un llamado a las autoridades a anteponer los intereses nacionales por sobre los particulares.

Benítez exigió al presidente Horacio Cartes a dejar de lado sus planes de reelección y cumplir con su promesa de gobernar para todos. En particular “pedimos que no vete el presupuesto para educación, porque de lo contrario entramos en piquete y no iniciamos el año lectivo. Eso ya hemos hablado con otras organizaciones”, aseguró el dirigente e la UNE.

Un veto al Presupuesto 2017 perjudicará a unos 80.000 docentes y 15.000 funcionarios administrativos que buscan una mejora de sus respectivos salarios, “a pesar de que el reajuste no es mucho; pero consideramos que es válido para la instalación de la carrera básica para la docencia”, apuntó.

El sindicalista advirtió que si las clases no se inician en febrero próximo, la responsabilidad recaerá directamente en el Presidente de la República. “No es posible que no se atienda al equipo humano que trabaja para los paraguayos y paraguayas”, dijo finalmente.