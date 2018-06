Aprueban ley sin la paridad

La Cámara de Diputados aprobó con modificación la ley de Paridad Democrática, y eliminó así el artículo que definía que las listas de partidos políticos en cargos electivos o colegiados deben estar compuestas por un 50% de mujeres.

ETIQUETAS

Con 45 presentes en la sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Paridad de Democrática, con una modificación propuesta por el legislador colorado Bernardo Villalba, que elimina la esencia de la normativa, que buscaba un 50% de participación de ambos sexos.

El Diputado Pedro Alliana, titular de la Cámara Baja, había convocado a esta sesión extraordinaria como único punto del día el tratamiento del proyecto de ley de Paridad Democrática, que busca la participación igualitaria de hombres y mujeres en espacios políticos.

El proyecto hoy aprobado en Diputados plantea promover la paridad a través de campañas de concientización, emprendidas por el Ministerio de la Mujer y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Insta a desarrollar programas de capacitación de liderazgo para las mujeres. También indica que un 30% del aporte anual del Estado a los partidos políticos debe ser destinada a la “capacitación de mujeres en liderazgo político”.

En tanto, la versión del Senado aceptó la Paridad Democrática en un 50 y 50 para hombres y mujeres con alternancia para las internas partidarias.

Los argumentos expuestos

En la ocasión, el diputado José María Ibáñez (ANR) dijo que esta reglamentación suplanta cuota por habilidad y capacidad propia. “Si nos ponemos a pensar bien, resulta ser un insulto hacia aquellas mujeres que lograron metas en la función pública o en otros ámbitos por méritos propios, porque suplanta cuota por habilidad y capacidad propia”, indicó.

Agregó que hay que ver qué hay detrás de este proyecto, que se trata de un lobby internacional referente a la ideología de género.

El legislador Víctor Ríos (PLRA) afirmó, por su parte, que el discurso de Ibáñez se basa en la criminalización de las personas que apoyan este proyecto de Ley. “Está diciendo que los que apoyamos esto somos abortistas (...) que somos antivida, antifamilia", respondió.

“Yo personalmente no apoyo el matrimonio entre homosexuales. En este sentido pido más tolerancia. No tiene nada que ver con la ideología de género, ni del aborto, sino igualdad entre la mujer y el varón”, subrayó.

Reiteró en que la Constitución Nacional dice que el estado debe promover acciones para que existe igualdad real y efectiva. "Si había igualdad efectiva entre la mujer y el varón los constituyentes no habrían escrito esto. Si la Constitución sola ya hace esto, ¿para qué va a estar el Parlamento?", se preguntó.

La parlamentaria Olga Ferreira afirmó que las mujeres heroicas y abnegadas del Paraguay nunca necesitaron una ley de paridad. "15 años estuve acá y no necesité de Paridad. Me quieren hacer pensar que soy una ignorante y retrógada. Me río de esa gente porque soy mucho más inteligente que gente que está defendiendo esto", sostuvo.

Bernardo Villalba insistió en que esta ley "atenta contra la Constitución Nacional, por aquello que está detrás y que tratan de esconder para engatusar a los demás". También comentó que presentó en secretaría una modificación del proyecto en tres artículos de la versión del Senado, sacando el 50% de participación de ambos sexos, que fue aprobado finalmente.