Condenan a exgerente de la INC

José Arnildo Coelho de Souza, ex gerente comercial de la Industria Nacional del Cemento (INC), fue condenado a un año y tres meses de cárcel por favorecer a empresas vinculadas a su familia con la provisión de cemento durante la administración anterior.

Según explicó la fiscala Victoria Acuña, Coelho de Souza benefició a dos empresas vinculadas a él y a su hermano con la provisión de cemento, con lo cual lograron tener un gran crecimiento económico.

Tanto la empresa Recanto S.A. como otra a nombre de su hermano fijaron domicilio en la propia residencia del hoy condenado. Además, se habría obviado documentación fundamental de la empresa.

“El gerente comercial de la INC tenía que verificar primero que toda la documentación requerida por la institución esté completa e incluso verificar in situ los depósitos, cosa que, en el caso de estas empresas, no se cumplió”, remarcó Acuña.

La figura por la que fue condenado es “administración en provecho propio”. La defensa a cargo del abogado Juan Diosnel Persingale cuestionó la decisión, alegando que no se pudo probar documentalmente las acusaciones y que todo responde a una “persecución” política por parte del actual gobierno.

La defensa agregó que su cliente ya estuvo con prisión domiciliaria por un año y ocho meses, por lo que solicitan dar por compurgada la pena. La Fiscalía pidió dos años de condena.