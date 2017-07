Condonar deuda por gasolinera

Edgar Sander, del grupo de campesinos que reclaman frente al Congreso, particularmente pide la condonación de unos G. 70 millones, deuda de su padre, que salió de garante de un tercero, que uso la plata supuestamente para montar una estación de servicio.

Ni el Senado, ni el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene la lista en detalle de las personas que solicitan la condonación ni el detalle de sus deudas, sin embargo el caso que Sander relató en ABC Cardinal es una muestra de que las 17.000 solicitudes deben ser auditadas para ver si realmente se acogen a préstamos solicitados.

Es una deuda de mi padre, al principio el préstamo “era de 22 millones y en 3 años está cerca de 70 millones. Era para levantar supuestamente una (estación de servicio) Petrobras de un amigo”, indicó Sander en medio de la marcha esta mañana.

El mismo relató entre lágrimas su caso, que si bien no deja de ser injusto, no tiene que ver con el supuesto fin de la solicitud de la Coordinadora Nacional Intersectorial que es condonar deudas por préstamos para la producción familiar campesina. Consultado si le parece correcto incluir un tema particular que no tiene que ver directamente con el tema reclamado. “Y eso no te puedo decir, pero la cuenta ya está”, refirió.

Según dijo, los dirigentes tampoco incluyeron a todos en las listas, sino sólo a quienes vinieron a la Capital a protestar. De los proyectos propuestos por los campesinos ”uno de ello es el cancelamiento de las deudas de la gente organizada. (El pedido) no es para la gente guai corneta que está sentada esperando en su casa”, hay que venir a “sacrificarse”, refirió.