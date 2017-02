Confirman prueba de vida de Félix Urbieta

Una filmación en la cual Félix Urbieta hace referencia a un hecho ocurrido el pasado 25 de enero fue dejada como prueba de vida del ganadero, secuestrado desde octubre de 2016. Los familiares igualmente hallaron dos notas, informó el fiscal Joel Cazal.

El fiscal Joel Cazal manifestó esta mañana que la familia del ganadero Félix Urbieta recibió dos notas con pedidos diferentes de dinero, por lo que analizan cuál es la real. Además, confirmó que también les llegó una filmación en la cual el secuestrado hace referencia a un hecho ocurrido el pasado 25 de enero.

"La familia pidió mantener en reserva los datos de las cartas, pero sí aclaró que se dieron dos montos diferentes, por lo que estaremos comparando las letras para determinar cuál es real", manifestó en contacto con ABC Cardinal.

Cazal también comentó que en la filmación se ve a Urbieta en buen estado. "No está tan desmejorado, se lo ve en buen estado. Fue un video solo para mostrar que está vivo", agregó. Asimismo, recordó que aún no hay una sola prueba de vida de Abrahán Fehr y se cree que los secuestradores del ganadero serían parte de una célula separada del EPP, pues no hacen referencia alguna sobre los "famosos héroes".