Campesinos volverán a marchar sobre Asunción

Dirigentes campesinos anunciaron que sus movilizaciones continuarán tanto en Asunción como en el campo. Aseguran que arribarán a la capital más labriegos en forma masiva.

Antonio Galeano, dirigente campesino, dijo a ABC Cardinal no se trata solo de un problema del campesino, sino “es un problema agrario con millones de pobres extremos”. Dijo que no solo en Asunción se harán marchas, sino que se replicarán en el campo, aunque no se prevén cortes de ruta.

“No estamos en contra ni del partido colorado, ni del partido liberal, ni las autoridades esto, es una movilización democrática, decente y cristiana”, mencionó el dirigente y expuso que no existe “no hay voluntad política para darle respuesta a los reclamos a la gente”.

Pese a las intensas temperaturas, dijo que nuevamente saldrán a las calles de Asunción esperando a que la ciudadanía se solidarice “por lo menos un poco” con su causa y “vean lo que están pasando”.