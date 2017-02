Críticas a buses diferenciados

Lectores se mostraron disgustados con la frecuencia en la cual aparecen los buses diferenciados con aire acondicionado. Señalaron en particular a una empresa que fue ganando el itinerario de otras líneas en los últimos tiempos.

Debido a reportes de una probable regulada de colectivos con servicio preferencial, consultamos a nuestros lectores a través de redes sociales acerca de cuales líneas serían las que estarían realizando tal medida, y con que frecuencia aparecían los buses. Esto dijeron.

Pedro Tati López señaló "por favor si pueden ver el horario de la línea 23 TTL. La frecuencia es de cada una hora porque recorren muchos lugares y no cumplen con la gente". Édgar Cabrera comentó que "se reporta que cuando hace calor salen solo los buses chatarra, recién cuando refresca vuelven a aparecer los diferenciales".

Óscar Luis Sorensen manifestó "no se para qué agarran más itinerarios si no les da la capacidad. La línea 33 de TTL por ejemplo, no cumple con su frecuencia. Ni el 23 ni el 24". Hugo Galeano protestó "ya piden otra vez el aumento del pasaje y así como se dice, TTL 23 y 24 cada una hora vienen".

Flor Agüero señaló contrariamente a los demás: "tienen que eliminar buses con aire porque hay muchas personas que no pueden viajar por motivos de fobia al encierro". Francisco Ortiz Zaracho aportó el nombre de la "línea 55, el Inter" como una de las que retrasaba la llegada de sus buses y que formaría parte de la regulada. Vanessa Cabral culminó diciendo "desastre el tráfico hoy en San Lorenzo".

