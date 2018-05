Cuatro frigoríficos serán multados por el MIC

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) adelantó que las cuatro empresas que habrían ingresado carne sin licencia previa desde Brasil serán multadas a más tardar la próxima semana. Dos frigoríficos se sometieron y otros dos siguen sin “dar la cara".

ETIQUETAS

El ministro del MIC, Gustavo Leite, indicó que de los cuatro frigoríficos que ingresaron carne sin licencia previa expedida por el MIC, los frigoríficos “Guaraní” y “All Food” acercaron voluntariamente sus documentos mostrando buena predisposición, por lo que las multas en esos casos saldrían incluso mañana.

Lea más: No declaró dueño de frigorífico Concepción

Por su parte los frigoríficos “Concepción” (el principal involucrado y detonante de la crisis) y “Frigonorte” aún no se han sometido voluntariamente al sumario. Tienen plazo hasta mañana, pero si no se subordinan voluntariamente correrán los plazos establecidos, pero “no va a pasar del fin de semana” para aplicarles las multas, dijo Leite.

Estas multas son independientes a las que pueda fijar el Ministerio de Hacienda, Senacsa y Aduanas y también aparte del proceso penal en el caso de comprobarse contrabando.

A raíz del caso Concepción llamamos a "todos aquellos que importaron del 1 de enero al 15 de mayo, para que vengan con sus documentos al MIC, a ver si importaron con licencia previa. Hubo solo dos despachos que fueron del frigorífico Guaraní. Luego, lo que trajeron sin licencia trajeron con o sin certificado sanitario", comentó sobre el control del ministerio.

"Frigorífico Guaraní, a través de sus abogados, dijo cometimos un error, tuvimos 11 despachos sin licencia previa y vamos a pagar la multa, se va a hacer un sumario muy rápido. También All Food apareció esta tarde que dijeron no saber. El no saber es un descargo, pero al menos es la valentía de gente que no tiene nada que esconder y sale a dar la cara", destacó.

"Lo otros dos casos, sin juzgarlos de antemano, nos llama la atención que Frigonorte y Frigorífico Concepción, siendo los más rápidamente notificados, no han acercado aún la documentación", custionó Leite.

Por su parte esperan el retorno del titular de Senacsa, Hugo Idoyaga, para saber el grado de responsabilidad de ese ente. "Estoy seguro que Senacsa tiene cierta responsabilidad", sentenció.

"Yo no sé si Idoyaga, Juan o Pedro (es el responsable), pero Senacsa que dio licencia o permisos por 3.000 y algo de toneladas en frigoríficos donde estaban de guardia y se procesaron o entraron 7.600. No puede ser que no hayan visto, pero tenemos que ver quién es el responsable, si los veterinarios o va más arriba", indicó.

También reiteró que ellos ya alertaron a Aduanas para que no dejen pasar más camiones sin licencia previa del MIC. "Le alertamos a Aduanas porque de repente empezó a crecer la importación desde el Brasil. Importar carne del Brasil no está prohibido, lo que está prohibido es hacerlo sin certificado sanitario y sin licencia previa del MIC", reiteró.

Otro punto que también se está investigando es el tema de a donde se habría destinado las miles de toneladas de carne ingresada, ya les pareces sospechoso lo argumentado por Frigorífico Concepción de que fueron destinadas a hamburguesas.

"¿Donde están las facturas de esas hamburguesas. 800 toneladas de hamburguesas al mes es muchísimo", cuestionó.

Finalmente dijo creer que la reacción de las autoridades luego de la crisis debe de demostrar a los mercados internacionales que no hay contemplación y esperan que no afecte el estatus de la carne paraguaya.

"No tenemos vacuna contra los tramposos, pero cuando se descubre tenemos que actuar con toda la fuerza porque sino somos cómplices", dijo.