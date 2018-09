Cucho sobre Ulises: “Yo le considero mi amigo”

El sindicado como líder de una red de narcotráfico en Ciudad del Este, Reinaldo Javier Cabaña, alias “Cucho”, cayó en muchas contradicciones y dijo considerarse amigo del diputado Ulises Quintana. “En mil ninguno (como él)”, sostuvo.

“Ulises Quintana es único. Yo le considero mi amigo. Es un tipo recto, no se desaparece cuando terminan las elecciones”, señaló Reinaldo “Cucho” Cabaña sobre el diputado colorado Ulises Quintana, en una entrevista con el programa Algo Anda Mal.

Entre otras cosas, durante toda la entrevista, el supuesto capo narco negó muchas acusaciones de la Fiscalía y cayó en varias contradicciones al tratar de justificar la fortuna que posee.

Sobre el diputado Quintana, hoy con permiso para ser procesado por narcotráfico y enriquecimiento ilícito, admitió su buen relacionamiento y sostuvo que el vehículo a su nombre que era utilizado por el parlamentario estaba en proceso de transferencia. “Yo confío en su palabra. Estabamos en tratativas de compra y venta, yo ya no quería esa camioneta de 2008”, sostuvo.

Al ser consultado sobre si financió alguna campaña política, señaló que no fue así y evitó responder la repregunta de si dio dinero para ayudar a Quintana en algún momento.

“Lo único que te puedo decir de él. ‘Uno en un millón’”, sostuvo alabándolo.

Sobre la fotografía en la que aparece con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aseguró que se trata de un montaje, ya que nunca se trató una fotografía con el mandatario ya que nunca conincidió con él.

En otro momento aseguró que ya sabía del allanamiento que se haría en su hogar, pero que no huyó porque no tenía nada que esconder. Aseguró que le comentaron del operativo Berilo 15 días antes pero no quiso hablar de quién le advirtió. Dijo además que le pidieron dinero para evitar el procedimiento pero no accedió. "El Ministerio Público miente", aseguró.