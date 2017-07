Se apropian de las calles

Supuestos cuidacoches se adueñan de los espacios públicos de Asunción “reservándolos” sin ningún derecho. Una mujer denunció que la amedrentaron luego de que discutiera con uno de ellos para estacionar en las inmediaciones de un banco.

A través de su cuenta de Facebook la ciudadana Chynthia Villalba denunció que unos supuestos cuidacoches no la quisieron dejar estacionar porque tenían “reservados” los espacios en la vía pública sobre la calle Caballero casi Mariscal Estigarribia, esquina del Banco Atlas, en pleno microcentro Asunción.

Villalba subió un video en el que se puede observar cómo la misma discute con un hombre que dijo estar allí desde temprano para reservar el lugar.

El hombre afirma que nadie le asegura que ella tardará solo un momento y que quiere trabajar, por eso está "desde las cinco de la mañana en el lugar". La mujer le contesta que solo va quedarse un rato y que el espacio no está reservado. El supuesto cuidacoche responde que "no va a ser un rato".

La discusión continua y luego se acerca otra persona que le pide a Villalba que por favor se retire. Cuando ella le reitera que no pueden reservar el espacio, él declara que lo sabe, pero que le está pidiendo por favor que se vaya. Posteriormente, un tanto más agresivo, mete el brazo para tirar el teléfono e intentar que la mujer deje de grabar.

Acto seguido, Chynthia comenta que llamó al Sistema 911 de la Policía porque al lugar acudieron más "cuidacoches " y no se podía bajar, pero no pudo hacer la denuncia porque los agentes del sistema le dijeron que no hubo hecho de sangre y además argumentaron que su auto no tenía ningún daño. Menciona que los taxistas de la zona se sumaron a las críticas contra ella por “perjudicar a esa pobre gente”, comentó.

“Por lo menos para que la gente trabajadora vea y se cuide de estos tipos. Si llega a las autoridades que publican miles de policías con motos y no sé con cuántos armamentos y nosotros día a día tenemos que pagar el canon por circular por las calles”, añadió.