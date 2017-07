Cuidacoches se manifestarán el miércoles

Este miércoles los cuidacoches anuncian que se manifestarán frente a la Municipalidad de Asunción durante la reunión de la Junta capitalina. Ese día tratarían en el municipio el tema del estacionamiento tarifado.

Daniel Sánchez, vocero de la asociación de cuidacoches, anunció en contacto con ABC Cardinal que se manifestarán este miércoles frente a la Municipalidad de Asunción. Es posible que vuelvan a cerrar la avenida Mariscal López, como lo hicieron en ocasiones anteriores, aunque esto todavía no está confirmado.

La protesta será durante la reunión de la Junta capitalina que supuestamente tratará el tema del estacionamiento tarifado en Asunción. Sin embargo, el concejal asunceno Federico Franco Troche dijo a ABC Cardinal que el miércoles no van a tener todavía ninguna resolución al respecto puesto que aún aguardan el dictamen de la Contraloría General de la República.

Los cuidacoches critican desde hace unos meses que Parxin, empresa que controlaría el estacionamiento de la ciudad, haya contratado a gente que no es cuidacoche, “teniendo en cuenta que ya se vienen las elecciones”, expresó Sánchez.

Agregó que aún no han recibido respuesta por parte de Horacio Cartes, presidente de la República, a quien enviaron una nota solicitando audiencia. “Yo como chofer profesional tengo currículum pero no me agarran porque ya pasé los 50 años de edad. Estamos preocupados. Vamos a ver qué haremos, porque si no hay nada positivo queremos hacer una carpa frente a la municipalidad”, finalizó Sánchez.