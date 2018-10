Curioso hermetismo en audiencia de Buzarquis

Este miércoles se lleva a cabo la audiencia de Salyn Buzarquis ante el Juzgado. El político está acusado por la Fiscalía de lesión de confianza y usurpación de funciones. Un llamativo hermetismo muestra la jueza, quien impide el acceso a la prensa.

Tal como estaba pactado, el senador Enrique Salyn Buzarquis se presentó este miércoles en el 4º piso del Palacio de Justicia para su audiencia preliminar ante la jueza María Griselda Caballero, de manera a tratar sus acusaciones por lesión de confianza y usurpación de funciones públicas, que el Ministerio Público sostiene en su contra.

Pese a que el defensor del senador, el abogado Diego Bertolucci, manifestó que no se opone a que la audiencia sea pública; es más, el jurista afirmó que pidió expresamente a la jueza que los medios de prensa y los ciudadanos indignados presentes puedan ingresar, la magistrada María Griselda Caballero no permite que la audiencia sea observada.

“El señor Buzarquis no tiene problemas en hacer una audiencia pública y que estén presentes todos ustedes y los escrachadores. No tenemos nada que ocultar. Al contrario, queremos demostrar que ninguna de las dos imputaciones cabe en este caso”, aseguró el abogado Bertolucci.

El letrado continuó explicando que la lesión de confianza no puede ser posible porque su cliente no llegó a cometer ningún daño patrimonial, afirmó.

“No hubo pago y ni siquiera el intento de pago. No existió el perjuicio de US$ 600.000, porque él no tenía el dinero. Esto es absolutamente una malicia y mala fe del Ministerio Público”, aseveró Bertolucci.

Con respecto a la usurpación de funciones públicas, según el defensor, este delito tampoco se dio. “No se puede dar porque la Ruta Nº 9 es un tema inherente a su cartera. Podría haber usurpación si era ministro de otra área, pero si es ministro del ramo no puede haber usurpación de funciones”, señaló la defensa. Aseveró que todo se trata de “una evidente torpeza del Ministerio Público. Quien firmó el contrato había sido el ministro Pérez Bordón. Buzarquis solamente continuó las gestiones por disposición del presidente de la República. Si se va a inculpar a Salyn Buzarquis, también Pérez Bordón, el presidente de la República y todos ellos deben ser responsables”, dijo Bertolucci.

El defensor finalizó diciendo que “cabe el sobreseimiento definitivo”, para Buzarquis.

Por su parte, Esther Roa, integrante del grupo de escrachadores, afirmó que “esta audiencia se rige por el artículo 352, que dice que es una audiencia oral y pública. Si no permite, se está exponiendo a ser enjuiciada por el JEM por desconocimiento de la ley”, sentenció la ciudadana.

La magistrada María Griselda Caballero siempre fue muy ajena a los medios de comunicación y al acceso a la información pública, sobre todo en casos en que hay gente con relativo poder. Curiosamente, le tocó juzgar en los de Froilán Peralta y Darío Messer. Recordemos que esta jueza fue la que dejó pasar el expediente de Messer que indicaba su captura, porque “no vio que era urgente”.