Dakar: periodistas extranjeros, bienvenidos a ABC

El diario ABC Color invita a todos los periodistas acreditados para el Rally Dakar 2017 a utilizar la infraestructura del periódico para sus labores. Las oficinas están ubicadas en el centro de Asunción. La dirección es Yegros 745 entre Fulgencio R. Moreno y Luis Alberto de Herrera, a un par de cuadras (manzanas) del microcentro de la ciudad y de la Costanera de Asunción, donde se hará la largada de la competencia el domingo 1 de enero.

El edificio cuenta con conexión a internet, ordenadores, escritorios, refrigerios y aire acondicionado. Esto no tendrá costo alguno para los colegas acreditados y es una cortesía del diario ABC Color. Para más información, contactar al teléfono móvil +595 971 223 682 (WhatsApp habilitado) o al correo electrónico digital@abc.com.py.

ABC Color newspaper invites all journalists with media credentials to the 2017 Dakar Rally to use the infrastructure of the newspaper for their tasks. The offices are located in the center of Asuncion. The address is Yegros 745 between Fulgencio R. Moreno and Luis Alberto de Herrera, a couple of blocks away from downtown and the Costanera de Asunción, where the competition will start on Sunday.

The building has internet connection, computers, desks, snack services and is air conditioned. This will be free of charge to accredited colleagues and courtesy of ABC Color. For further information please contact the mobile phone +595 971 223 682 (WhatsApp available) or write to digital@abc.com.py.