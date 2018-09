Dan acuerdo a Alderete tras caldeado debate

El Senado aprobó la designación de José Alberto Alderete como director paraguayo de Itaipú Binacional. El senador Enrique Riera votó en contra y cuestionó su “curioso” enriquecimiento personal. Hubo reacciones de Paraguayo Cubas y Juan Carlos Galaverna.

El acuerdo a Alderete se dio en la sesión de este jueves en la Cámara de Senadores. Alderete se había comprometido a priorizar la ayuda social en las áreas de salud, educación y agricultura familiar campesina”. También planifican un acuerdo con la ANDE para mejorar la red de distribución.

Uno de sus detractores, el senador Enrique Riera, afirmó que Alderete tuvo un “curioso” aumento de su patrimonio personal y puso en duda poner en sus manos uno de los sitios en donde más recursos se maneja en el país, como lo es Itaipú. Además, dijo que fue uno de los que negoció de forma incorrecta el proyecto Aña Cuá durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008).

“Con estos antecedentes creo que el señor presidente pudo haber elegido a otra persona que tenga la transparencia, la autoridad moral, para ejercer el cargo”, fustigó.

Por su parte, Sergio Godoy, de Honor Colorado, dijo que no acompaña el acuerdo constitucional porque no reúne los méritos para el cargo, más aun cuando se tiene en puertas la renegociación del tratado de Itaipú con Brasil.

En tanto, Paraguayo Cubas criticó a los colorados del Senado que repudian a José Alderete, pero se olvidan del “bandido” Víctor Bernal, director de Itaipú ya en la era Nicanor Duarte Frutos (2003-2008).

Recordó que el mismo se enriqueció a través de las coimas en la institución y que sus correligionarios no se acuerden de él ahora. “Levanten la mano correligionario de quién es Víctor Bernal. ¿Solo Bacchetta?”, expresó Cubas tras ver que solo Enrique Bacchetta lo haya hecho, no así los demás colorados.

“¿Acaso somos senadores de un partido o senadores de una nación?”, se preguntó Cubas, agregando que el anterior director de Itaipú, James Spanding, se hizo “multimillonario” en la entidad, y que sus correligionarios ni se acuerdan de él.

A este comentario respondió Juan Carlos Galaverna, diciendo que solo en la escuela le obligaban a levantar la mano y criticó que hay personas que se creen los “supersenadores”, en referencia a Cubas, pero aseguró que esa actitud se le pasará “en ocho meses a un año”.

“Víctor Bernal no solo es mi correligionario, es mi amigo, mi compañero de lucha desde tiempos de lucha antes del ‘89 y no tengo dudas en repetir lo que dije en diversos escenarios.: el director más productivo para los intereses del Paraguay se llama Víctor Bernal”, subrayó.

También cuestionó a Enrique Riera porque criticó “a quien no está para defenderse”, y dijo que si tiene pruebas sobre el enriquecimiento ilícito cometido por Alderete, que denuncie a la instancia pertinente. En otro momento criticó que la sesión para prestar acuerdo constitucional haya sido de manera abierta, y no secreta como se hacía siempre, pues no hubiera existido las peleas que hay ahora. “Antes resolvíamos rápido. Ahora es todo un show”, sostuvo.

También cuestionó el silencio de Riera durante el gobierno de Horacio Cartes, donde fue ministros de Educación. "Yo denunciaba en la administración anterior de toda las formas que me eran posible como se robaba en Aduanas y se sigue robando, como se robaba en la Dinac que espero ya no se esté robando y jamás escuche al señor Riera ni acordarse de semejantes barbaridades. No pretendo decir que el Dr. Alderete es Teresa de Calcuta, pero porque ahora tanta virulencia en el cuestionamiento", refirió Galaverna.

“Me juré a mí mismo y ante la tumba de mi padre, enterrado en Caraguatay que no me iba a callar nunca más y mucho menos ante los bandidos que se ponen la camiseta del partido y se hacen ricos a costa de ello”, afirmó Riera respondiendo con balas gruesas.

Tras las declaraciones, finalmente la mayoría dio visto bueno al acuerdo constitucional a favor de José Alberto Alderete.

También dan acuerdo a directores de Itaipú

Además la Cámara de Senadores por unanimidad dio el acuerdo constitucional a encargados de las direcciones de Itaipú Binacional a Mónica Luján Pérez dos Santos, como directora Financiera; Iris Magnolia Mendoza Balmaceda, como directora Jurídica; Miguel Ángel Gómez Acosta, como director de Coordinación y a Alberto Cabrera Villalba, como director Administrativo.