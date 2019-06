De acuerdo con rendir cuentas a la Feprinco

Tras el comunicado de la Feprinco que anunció que solicitará al IPS que justifique al empresariado cualquier tercerización de servicios, el representante de los empleadores ante el Consejo dijo que está de acuerdo si es una cuestión de transparencia.

Miguel Doldán representante de los empleadores ante el consejo del Instituto de Previsión Social (IPS), opinó sobre el pedido de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), a raíz del último escándalo relacionado a la millonaria licitación para seguridad de la previsional.

El gremio ahora pide al IPS que justifique ante el empresariado y la ciudadanía en general todas las tercerizaciones de servicios que existan.

Se le cuestionó a Doldán, por qué ningún consejero salió públicamente a informar que gastarían semejante cantidad de dinero, o a recomendar que la previsional debería gastar menos.

Ante esto el consejero respondió que las decisiones en cuestiones financieras se manejan a través del Plan Anual de Compras (PAC) que está en el portal público, y que este es un documento público.

De acuerdo con la transparencia

Afirmó que como consecuencia de lo que ocurrió con la última licitación, “seguramente el consejo va a solicitar que ese mecanismo (la justificación) se realice, y se debe hacer si es una cuestión de transparencia”.

Añadió que no podría decir si estos montos están justificados porque “justificados para esto se estudia. Todos tenemos un equipo de asesores que estudian absolutamente todo en relación a inversiones, seguridad, medicamentos, etcétera”.

Se le consultó entonces cómo puede ser posible que teniendo tantos asesores nadie notó algo irregular en la astronómica licitación que fue cancelada. Ante esto respondió que justamente él fue uno de los dos únicos consejeros que se abstuvieron al momento de votar aquella resolución.

“Yo me abstuve porque necesitaba mayor información no solo del tema financiero, sino técnico y administrativo que me llamó la atención. Yo pedí prórroga para estudiar más, y tengo los puntos que iba a solicitar estudiar”, remarcó.

"Si te abstenés, es oponerse"

Se le cuestionó el hecho de que una abstención no es un rechazo, a lo que respondió que no estaba de acuerdo y que para él sí lo era. “La abstención tiene que ser con fundamentación, si te abstenés es oponerte, porque no prestamos nuestro acuerdo. La abstención es una manera de pedir que si voy a votar necesito información, sino no voto. Si obtenía más datos a lo mejor tenía otro criterio, pero eso no lo sé porque no pasó”, justificó Doldán.

Contó también que fue seleccionado para el consejo a través de una terna justamente de la Feprinco, entidad que internamente deciden quién es la persona que será nominada y su nombre es pasado a Presidencia de la República, que es quien aprueba la designación por decreto del Poder Ejecutivo.

Los consejeros duran en sus cargos lo que dura el periodo presidencial, y pueden ser reelectos. Su salario es de G. 25 millones.

El consejero dijo finalmente que en IPS son conscientes de que ahora están siendo auditados con mayor fuerza, y que deberán tener cuidado “desde la compra de una jeringa hasta la construcción de un hospital”.