Déficit fiscal global asciende a US$ 174 millones

La Administración Central presenta un déficit global de G. 967.000 millones (alrededor de US$ 174 millones), que como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) representa el 0,6% y en el anualizado el 1,5%, según un informe del Ministerio de Hacienda.

Estos datos se desprenden del Informe de Situación Financiera (Situfin), a junio de 2017, elaborado por la Dirección de Política Macro-Fiscal, de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Hacienda.

De acuerdo a la secretaría de Estado, estos déficits están “en línea” con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) vigente y son los más bajos en relación a los demás países de la región. En ese contexto, sostiene que Paraguay mantiene una “sólida política fiscal” que contribuye al crecimiento, aunque aún existe “un importante espacio” para una mayor eficiencia en materia de gastos e ingresos.

Informa, asimismo, que los ingresos tributarios también se recuperan, alcanzando un incremento del 8,9%, observándose un mejor desempeño del comercio exterior que contribuye al mejoramiento de los ingresos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Por otra parte, en este lapso analizado, el fisco observa además que el principal ejecutor de obras es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que a junio ha invertido alrededor de US$ 287 millones, de los cuales US$ 131 millones corresponden a préstamos programáticos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 72 millones, a los bonos soberanos.

Inversión social

Asegura que también hay un “fuerte impulso” a la inversión social, fundamentalmente en programas de Adultos Mayores y “Tekopora”, donde el gasto social representa el 55% de toda la estructura funcional del gasto de la Administración Central, constituido también por el gasto en seguridad (12%), administración (11%) y deuda (9%).

De acuerdo a los datos oficiales, el superávit operativo se recupera gradualmente y genera espacio fiscal para los gastos de capital, que en el mediano plazo reducirá la dependencia de recursos del crédito público para obras de infraestructura.

Dice que el gasto salarial ha crecido a un “ritmo superior” al de los meses anteriores, explicado por el impacto del salario mínimo otorgado a docentes, militares y policías.