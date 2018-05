Denuncian a un médico por supuesto maltrato

Por Antonio Caballero, corresponsal

SAN JUAN NEPOMUCENO. Una pobladora denunció que fue maltratada verbalmente y físicamente por un médico del hospital distrital de San Juan Nepomuceno por exigir atención para una criatura enferma. El caso ya fue denunciado a la Sexta Región Sanitaria.

La mujer, identificada como Liz Melgarejo, relató que llegó hasta el hospital a raíz de que la hija de su empleada estaba ardiendo en fiebre, estaba en la sala de Urgencia y nadie le estaba atendiendo.

"Comencé a buscar ayuda por todo el hospital, porque el médico que tenía que atender los casos de urgencia no estaba en su lugar de trabajo. Encontré en uno de los salones a una pediatra a quien le pedí ayuda, pero no me atendió. Después de mucho entre en la sala de urgencia y le encontré al Dr. Jorge Rodríguez escribiendo. Le reclame por una buena atención y comenzó a maltratarme verbalmente. Lo único que le faltó fue darme un puñetazo", dijo la señora.

El bochornoso espectáculo brindado por el médico fue presenciado por la directora del hospital distrital Dra. Roselaida Ruiz Díaz, quien no dijo ni una palabra, parecía que tenía miedo de su funcionario.

La afectada dijo que está estudiando los pasos a seguir, pero como primera medida presentó una denuncia en contra del médico al Dr. Carlos Álvarez, director de la Sexta Región Sanitaria.

El médico Jorge Rodríguez ya tiene muchas quejas de maltrato contra pobladores humildes y lo más común es que no se apura para atender a los pacientes que llegan en urgencia. Según los datos ya existiría denuncia en la fiscalía sobre supuesto mala praxis o maltrato.

Consultado al respecto, el fiscal Carlos Mercado confirmó que si hay una denuncia y que está investigando recién el caso.

El subjefe de la comisaria tercera Magno Brízuela, al ser consultado sobre el incidente, dijo que no pasó a mayores y que se constituyeron en el lugar los efectivos policiales a pedido de una de las partes.

Intentamos conocer la versión del Dr. Rodríguez y de la directora Roselaida Ruiz Díaz porque no atendieron sus teléfonos.