Denuncia que no pudo retirar medicamentos de hospital policial

Un suboficial de policía jubilado llegó hasta ABC Color para denunciar que el Hospital de Policía Rigoberto Caballero no le proporcionó dos medicamentos contra la diabetes que le fueron recetados en la urgencia este domingo.

Se trata del suboficial superior Marciano Ibañez de 60 años, de Horqueta, quien llegó hasta el citado nosocomio en Asunción luego de sufrir un accidente de tránsito.

En la urgencia del Hospital Rigoberto Caballero le recetaron medicamentos como “meformina” e “insulina”, para tratar el cuadro de diabetes que además posee. Pero no pudo retirarlos debido a que en la farmacia le aseguraron que no pueden entregarles medicamentos que pueden ser recetados únicamente por una diabetologa. Ibañez asegura que conversó con el director de la institución médica y con el Círculo de Sub Oficiales de Policía que prometieron intentar soluciones, pero que no lo hicieron hasta el momento.

Intentamos acceder a la versión de los responsables del hospital policial, pero las continuas llamadas no fueron atendidas.