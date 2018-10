Denuncian a miembros del equipo político de Friedmann

Este lunes al mediodía el abogado Jorge Portillo denunció ante la Fiscalía General a quienes serían integrantes del equipo político del senador Rodolfo Friedmann y miembros de la Junta Municipal de Villarrica, por producción de documentos no auténticos.

De acuerdo a la denuncia presentada en sede de la Fiscalía General del Estado, el abogado Jorge Portillo demanda a Carlos Coronil Arévalo y a otros nueve miembros de la Junta Municipal de la ciudad de Villarrica por la comisión de hechos punibles de Producción de Documentos no Auténticos, Producción Inmediata de Documentos Públicos de Contenido Falso y Tráfico de Influencias. Estos ediles serían parte del equipo político del senador Rodolfo Friedmann.

La denuncia se debe a que estos 9 miembros de la Junta Municipal de Villarrica aprobaron, resolución mediante, regularizar una documentación respecto a la donación efectuada por la familia Coronil.

En agosto de este año, la familia Coronil, compuesta por Carlos y Víctor Coronil, hicieron una donación presentando a la Municipalidad de Villarrica un escrito expresando su voluntad de transferir parte de un inmueble de su propiedad, la finca Nº 4988, para que en ese sitio se construya la Terminal de Ómnibus situada en la compañía Lemos, distrito de Villarrica.

De acuerdo a la denuncia, la transferencia supuestamente se manejó con un sospechoso hermetismo en todo momento, razón por la que los ciudadanos comenzaron a cuestionar por qué se trasladaría la terminal, siendo que es un sitio clave para el comercio y afectaría a los vendedores.

Según los denunciantes, Coronil manifestó durante una reunión con la Junta Municipal que el inmueble ya no le pertenece y certificó que transfirió a los concejales, hecho que supuestamente se ocultó a la ciudadanía. El episodio aún es muy confuso, pues la denuncia acaba de ingresar al mediodía de este lunes a la Fiscalía General, y no a una unidad de turno, por lo que se da otro proceso y recién mañana se tendrán mayores datos. No obstante se denuncia un esquema de complicidad para obtener propiedades utilizando al municipio.