Denuncian estafa masiva

Por Alberto Núñez, corresponsal

CURUGUATY. Alrededor de 40 personas de Curuguaty, Canindeyú, fueron estafadas por una millonaria suma de dinero a cambio de conseguir rubros en diversas instituciones del Estado y acusan al docente Roberto Duré. El caso ya está en la fiscalía.

El grupo de docentes y alumnos fueron estafados supuestamente por un docente que se desempeña como director de área de una institución educativa en la localidad de Siete Montes, según una denuncia presentada ante el fiscal de esta ciudad, Jorge David Romero.

Fabiola Fernández, una de las estafadas, explicó que "el docente Roberto Arsenio Duré me había prometido cargo para secretaria en una institución educativa de la localidad de Siete Montes, a la mañana iba a ser en la escuela y a la tarde en el colegio; para conseguir el cargo tenía que girar dinero a una persona supuestamente del MEC, pero no dio nombres, tuve que depositar 3.500.000, eso fue el pasado 10 de abril”, señaló la mujer.

Aseveró que tras depositar la plata "me dijo que me iban a llamar del Ministerio de Educación para concretar el trabajo, por lo tanto me dijo que esperara la llamada. Me llamaron ese mismo día, una mujer fue y me dijo que era una funcionaria del MEC y se llamaba Sany. Luego el docente me preguntó si me llamaron del ministerio, le dije que sí, allí me dijo para que me presentara a la institución, pero finalmente me dijo que no todavía”, reveló.

Estamos alrededor de 45 personas los que fuimos estafados por este docente, “fueron víctimas docentes de su propia institución, pero ellos no quieren denunciar por temor a perder sus puestos de trabajo a lo mejor”, señaló la mujer. Según los cálculos que hicieron los denunciantes, la suma de dinero que habría sido trasferido por indicaciones del mencionado docente promedia los 200 millones de guaraníes, dijeron.

Un docente, quien prefirió el anonimato por temor a represalias, refirió que a ella le prometió rubros en una institución educativa de Curuguaty. “Las conversaciones eran constantes y a través de los mensajes por WhatsApp, tenemos todas las evidencias, en la fiscalía nos dijeron que necesitamos un abogado y no tenemos cómo pagar eso, queremos que nos ayude a castigar a este educador”, señaló la mujer.

Algunas denunciantes habían sido amenazadas ya por parte del educador, quien le había manifestado que no saben con quién se están metiendo; esto fue tras presentarse la denuncia ante el Ministerio Público de Curuguaty. Por su parte el fiscal del caso, Jorge Romero, refirió que están avanzando las investigaciones y en la brevedad será llamado a declaración indagatoria del docente Roberto Arsenio Duré.

Por su parte el afectado indicó que el primero que presentó la denuncia fue él, porque también fue víctima de la estafa, si bien reconoció que fue el intermediario de igual forma cayó en el juego de los estafadores. “Estoy a disposición, obviamente los afectados a mí únicamente me van denunciar porque fui el intermediario, pero tengo cómo demostrar también, están en sus derechos”, señaló el docente Roberto Arsenio Duré.