Denuncian chicanas para evitar justicia en caso violencia doméstica

Un caso por supuesta violencia doméstica sigue sin resolverse ante la justicia desde el 2013. Los abogados de ambas partes se acusan mutuamente de chicanas, a través de recusaciones a jueces y fiscales.

Según explicó el abogado Juan Kohn Gallardo, la causa por violencia familiar que lleva adelante fue denunciada el 18 de diciembre de 2013, y durante todos estos años, han sido afectados por cientos de chicanas jurídicas por parte de la defensa del acusado, Juan Manuel Ruiz Díaz Codas, funcionario de la Fiscalía. El abogado de Ruiz Díaz es Álvaro Arias, mismo que también ejerce la defensa de Raúl Fernández Lippmann.

Según explicó Kohn Gallardo, tras muchos años han logrado llegar a juicio, pero cuando el juicio estaba en pleno procedimiento, Álvaro Arias recusó a dos de los tres miembros del tribunal, integrado por Jesús Riera Manzoni, Laura Ocampos y Fabian Weisensee.

Según nos cuenta el jurista, la otra parte alegó indefensión, es decir, que no había tenido tiempo de defenderse adecuadamente, hecho que no corresponde, asegura Kohn, pues el juicio ya estaba iniciado.

El motivo de las chicanas, según Kohn, es dar largas hasta que llegue el mes de diciembre, fecha en que se cumplen cuatro años desde la denuncia y que se extingue la causa.

Mientras, según el abogado de la mujer supuestamente violentada, quien solicitó que su identidad sea protegida por seguridad, Juan Manuel Ruiz Díaz Codas sigue en libertad, trabajando normalmente en el Ministerio Público. Además, es hermano de la fiscala María Teresa Ruiz Díaz Codas, otro factor que, según Kohn Gallardo, estaría coadyuvando para que se dilate la causa por violencia que enfrenta.

Lo que preocupa a la defensa es que, con el acusado por violencia libre, la víctima aún corre peligro, pese a que cuenta con una orden de restricción. El letrado agregó que la mujer no solo fue víctima de violencia, sino de lesión grave, lo que significa que sufrió daños que pusieron en peligro su vida.

El motivo de la recusación, según Kohn Gallardo, es que los miembros del tribunal resolvieron ampliar la acusación conforme al artículo 400, lo que implicaba que se pueda ampliar más delitos en caso de que surjan hechos nuevos. Supuestamente, Arias habría querido trabar esta ampliación.

Finalmente, Kohn manifestó estar muy satisfecho con el tribunal actual, pues por fin luego de tantos años, estaban en pleno juicio, escuchando las declaraciones de los testigos, y ahora la otra parte “busca la forma de estancar”, mencionó.

Acusó incluso a la parte acusada de “no poder comprar a los jueces”, motivo por el que está intentando otros medios para evitar la condena.

Alegan violación al debido proceso

Por su parte, el abogado Álvaro Arias brindó su versión de los hechos, y explicó que el motivo de su recusación se debió a que quisieron introducirle a la mitad del juicio, otro hecho punible para el que él no había preparado una estrategia de defensa. “Me vi obligado a presentar una recusación. Me quieren meter por la ventana el hecho de lesión grave, cuando todo el tiempo la causa fue sobre violencia doméstica. ¿Cómo puedo preparar mi estrategia de defensa? Me imposibilitaron. Con eso se da la violación del debido proceso, y dejan a mi cliente en estado de indefensión”, alegó el abogado.

Con respecto a las denuncias de recusación que presentó su colega, respondió que Kohn también hizo recusaciones. “Antes de comenzar el abogado el abogado ya presentó una recusación en contra del fiscal Marcelo Conigliaro. También habían recusado al camarista Emiliano Rolón Fernández. ¿Ellos pueden recusar y nosotros no?”, manifestó Álvaro Arias.

Ahora, lo que pretende el defensor de Ruiz Díaz Codas es que sean apartados los miembros del tribunal Laura Ocampos y Fabian Weisensee. Jesús Riera no fue recusado porque él votó en disidencia de la decisión de sumar el hecho punible de lesión grave a la causa.