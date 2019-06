Simulan choques para esquilmar a turistas en Encarnación

Por Juan Roa, corresponsal.

ENCARNACIÓN. Automovilistas argentinos que visitan la ciudad denunciaron el montaje de un esquema para esquilmar a los turistas mediante supuestos accidentes provocados, en complicidad con Agentes Municipales de Tránsito.

Una denuncia planteada por una turista refiere que una mujer le cobró más de 2.000 pesos por una reparación de un supuesto daño que le provocó a su vehículo, bajo amenaza de hacer la denuncia, dar intervención a los agentes de tránsito, y que su auto sea llevado al corralón municipal.

Estacioné enfrente de un shopping, y en el momento no había nadie cerca ni adelante ni atrás de mi auto. Cuando volví, a los 20 minutos, vi a una joven y a unos inspectores de tránsito rodeando mi vehículo.

Pregunté qué pasó, y la chica me dice que le choqué el auto, y que se tiene que hacer el acta y llevar mi vehículo al corralón o pagar la multa. Le dije que su vehículo no tenía nada, aún así me pidió 2.200 pesos para reparar.

Yo tenía que volver a mi trabajo, y si me sacaban el auto no podría regresar a tiempo, por lo que accedí a su pedido, dijo en una denuncia formulada en el diario El Territorio, de la ciudad de Posadas.

Una periodista de dicho medio de comunicación, Griselda Acuña, relató que hace un tiempo atrás vivió una experiencia similar. Simularon un choque de su vehículo contra otro, y empleando el mismo argumento le sacaron los últimos 600 pesos que le quedaban.

El jefe de personal de la Policía Municipal de Tránsito, Insp. Mario Martínez, dijo sobre el punto que esperan en la Dirección una denuncia formal de la afectada, para poder iniciar un sumario administrativo.