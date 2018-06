Denuncian nuevo caso de “aprietes” por apuestas

Abogados representantes de dos empresas del rubro de apuestas deportivas denunciaron allanamientos irregulares por parte de la Fiscalía, Policía y Conajzar como parte de una persecución en que pretenden que una sola empresa se encargue del sector.

Un nuevo caso de apriete en la licitación de apuestas deportivas de Conajzar fue denunciado esta mañana. Los abogados Paola Villalba y Agustín Saguier, representantes de las firmas “Crowne” y “Apostamina”, respectivamente, llegaron a los estudios de ABC Cardinal para denunciar las presiones que reciben sus clientes (extranjeros), desde noviembre del año pasado, por parte de autoridades que buscan que sólo una empresa sea la que explote el negocio de las apuestas deportivas en nuestro país.

Saguier informó que ayer se produjeron allanamientos en las oficinas de ambas empresas con el argumento de que se denunciaron apuestas clandestinas. De los procedimientos participaron la Policía, Fiscalía y funcionarios de Conajzar.

“Utilizan a las instituciones en beneficio propio. El juez le avisó a la Policía que no intervenga porque hay una medida cautelar. El daño es gravísimo. Vos le asustás a la gente que va, sobre todo en pleno mundial. Me decían que ayer a esta hora teníamos muchas jugadas, ahora no tenemos nada”, lamentó.

Exhibió además documentos que demuestran que están al día con los cánones que deben abonar al fisco. Los intervinientes, entre ellos los fiscales Rodrigo Estigarribia y Miguel Quintana, llegaron con el argumento de que operan ilegalmente porque no tienen habilitación. “Nos intervinieron una sala en 25 de Mayo e Independencia Nacional diciendo que somos ilegales, sabiendo que tenemos carteles y todo. ¿Qué ilegal podemos ser?”, cuestionó Saguier.