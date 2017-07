Conflicto en la UCA por destitución de decano

Docentes y alumnos repudian la destitución del decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, José Antonio Galeano. El docente manifestó su molestia por la forma "abrupta" en la que le comunicaron su desvinculación.

ETIQUETAS

El decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica de Asunción, José Antonio Galeano, fue comunicado ayer que debe dejar el cargo. Según relató el mismo docente, en la reunión le indicaron que "no había motivos" para que no haya dejado su puesto de decano cuando se recibió su jubilación como docente, el pasado 10 de mayo, según informó la periodista Leticia Barrios.

"No solo me molestó la forma abrupta en la cual me comunicaron que debía dejar el cargo, sino que manifesté mi sorpresa en la misma reunión. Me dijeron que debía dejar el cargo de manera intempestiva", relató el ahora exdecano.

Los estudiantes y docentes de la UCA expresaron su solidaridad con el Dr. Galeano y manifestaron un total repudio por el hecho y convocaron a una asamblea para el próximo lunes a las 18:00, a fin de determinar qué acciones tomarán ante lo sucedido.

Por su parte, el rector de la Universidad, el Pbro. Narciso Velázquez, emitió un comunicado en el cual aclara que para ser decano debe necesariamente ser docente de dicha casa de estudios. Reiteran además que el decano decidió libremente su jubilación y que, por ende, no puede continuar como decano.