Festejan el Día del donante con 106 trasplantes renales

Por Antonia Delvalle Castillo, corresponsal

SAN LORENZO. El Hospital de Clínicas celebró el Día nacional del donante con el testimonio de algunas de las 106 personas beneficiadas con trasplante renal. El acto solidario y de amor les ayudó a retomar sus actividades normales.

Participaron del acto el decano, Prof. Dr. Laurentino Barrios; la vicedirectora del Hospital de Clínicas, Dra. Olga González; la jefa de Nefrología Adultos, Prof. Dra. Idalina Stanley; miembros del equipo de trasplantes como los nefrólogos, Dr. Norma Arévalos y el Dr. Feranando Daponte Asimismo, invitados especiales como Rocío Doria Vda. De Aguayo, el Dr. Cristhian Aguayo, esposa e hijo respectivamente del primer donante paraguayo, el Dr. Marco Aurelio Aguayo. norma arévalo

La emotiva ceremonia sirvió para celebrar los 106 renales, 101 adultos y cinco pediátricos; 12 hepáticos, así como otros tipos de trasplantes como de córneas, huesos, y células madres, realizados en el hospital escuela, desde la reactivación del programa de trasplantes en el 2014.

La Prof. Dra. Idalina Stanley, agradeció a todos los profesionales que conforman el equipo, a los donantes, y las personas de buena voluntad que apoyan la causa. Igualmente, a los medios de comunicación que hacen posible el conocimiento de casos e incremento de la cultura de donación como resultado.

“Me llena de emoción tenerlos aquí presentes. En este acto pretendemos resaltar el compromiso con la vida”, mencionó. Cada 12 de septiembre se conmemora el día del donante en memoria del Dr. Aguayo, cuya familia respetó la decisión tomada en vida por él, quien falleció en dicha fecha de 1992, tres días después de que cumpliera 36 años, de un aneurisma cerebral.

Medicina del Trasplante

Por su parte, el decano de Medicina, Prof. Dr. Laurentino Barrios, anunció la creación de una especialización en medicina del trasplante, para responder a las expectativas exigentes de la sociedad, como institución de referencia nacional. Dijo que el personal que se dedica al trasplante está en alerta permanente, y son los más dedicados por la complejidad de los actos quirúrgicos que insumen horas y días de trabajo en un solo trasplante.

Barrios hizo entrega de un pergamino de reconocimiento a la familia Aguayo y posterior el músico beneficiado con trasplante, Toto Morel, y su grupo hicieron un homenaje musical a los donantes. El acto finalizó con el lanzamiento de globos en la terraza del hospital.

Momento emotivo

Del total de 101 trasplantes renales en adultos realizados, un 75 por ciento corresponde a donantes vivos, lo cual no es lo ideal, pero ante la necesidad familiares no escatiman que regalar uno de sus dos órganos sanos. Así Clínicas tiene varias historias de amor de madres, padres, hermanos y hasta esposos que no dudaron en hacer el gran acto de sacrificio y amor.

En el acto de éste miércoles 12, día del donante, Juan de 29 años, dio testimonio de ello mediante un vídeo que envío y se exhibió al público. Hizo lo mismo su hermana Juana, de 26 años, para quien su hermano se convirtió en su superhéroe, al aliviarle del padecimiento de tener que depender de una máquina de hemodiálisis, en sesiones de cuatro horas, tres veces por semana.

Agradecieron a los profesionales que hicieron el procedimiento en el 2016 por la dedicación a los pacientes, y llamaron a tomar conciencia de lo que implica la donación. Ya que un donante puede beneficiar a muchas personas, a mejorar su calidad de vida y en otros casos a salvar la vida, como el caso del hígado y corazón. "Donar órganos es dar vida, que los órganos no van al cielo", sentenció Juan.