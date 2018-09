Dinac interviene gerencia por caso oro

El presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo Ginard, ordenó este viernes la intervención de la Gerencia de Seguridad del aeropuerto Silvio Pettirossi por irregularidades en un intento de "exportación" de oro.

El titular de la Dinac, Édgar Melgarejo, informó este viernes que ayer decomisaron maletas con 13 y 7 kilos de oro, a punto de ser despachadas en el aeropuerto, pero cuyo proceso de exportación adolecía de numerosas irregularidades.

El funcionario dijo que la operación tiene “visos de legalidad”, pero que no habría dado cumplimiento a “un sinnúmero” de requisitos y, sobre todo, el exportador no es persona física. “Una persona jurídica cualquiera no puede hacer ese tipo de operaciones, porque está considerado como un tráfico de divisas”, explicó.

Con el propósito de profundizar las investigaciones, la Dinac emitió este viernes la Res. Nº 103/18, por la cual autoriza a Auditoría Interna Institucional la realización de una “auditoría especial” a la Gerencia de Seguridad, dependiente de la Administración del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Según la medida, el examen especial comenzará una vez que Auditoría Interna notifique al área correspondiente del inicio de los trabajos de control. Igualmente, ordena que los resultados sean comunicados a la presidencia de la DINAC en un plazo de 30 días, contados a partir del inicio de la intervención.

Un código como despachante

De acuerdo a los antecedentes de la institución, el despachante de Aduana: Tarjeta Aduanas Nº 2334 (no se identifica una persona física), por nota de fecha 16 de agosto de 2018, solicitó la autorización del embarque simple como equipaje acompañado de Barras de Oro Ensayo (ASSY).

Señala que en fecha 13 de setiembre (ayer jueves), se procedió a labrar un acta de recepción y guarda en la caja fuerte de seguridad de la Gerencia de Cargas Aéreas del AISP nueve barras de oro y otros 7,4 kilogramos, pesados en el Departamento de Exportaciones, amparados en el despacho de importación Nº 001-002-0000414.