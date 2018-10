Diputada formaliza querella contra Víctor Bogado

La diputada Celeste Amarilla denunció al legislador colorado Víctor Bogado por denigración de la memoria de un muerto, contra su difunto cónyuge, el político liberal Franklin Boccia.

Este lunes, la diputada Celeste Amarilla oficializó su querella contra el senador colorado Víctor Bogado, a quien acusa de haber calumniado a su esposo, el difunto político y extitular de Itaipú Franklin Boccia en el marco del escándalo de la “niñera de oro”, por el que Bogado se encuentra investigado.

Bogado había dicho que fue Boccia quien había nombrado a Gabriela Quintana, la “niñera de oro”, para un puesto en Itaipú, hecho del que se acusa al senador colorado. Bogado debe presentarse mañana a una audiencia preliminar por el caso.

“Voy a llegar hasta el juicio, no voy a conciliar con él (Bogado) ni si se arrastra. Es un miserable y su abogado (Óscar Germán Latorre) es un estúpido que pensó que nadie le puede defender a Anki, él no se puede más defender, pero estamos yo y sus hijos”, había dicho días atrás la diputada Amarilla.

Aclaró que no está haciendo este proceso para obtener dinero de Bogado.

La diputada repudió, en contacto con ABC Cardinal, las falsas acusaciones de Víctor Bogado. “Dijo que no conoce a la niñera por poco no dijo que era la niñera de mi hija. Hubiera tenido la valentía de decir eso estando Anki vivo. ¿Por qué antes ya no lo dijo?”, criticó la legisladora.

La viuda de Franklin Boccia añadió que la memoria de su fallecido esposo “no tiene precio, es una figura que fue respetada en vida y ellos no se hubieran animado a faltar”, señaló.

Ya a mediados de este año, Celeste Amarilla había presentado querella contra Hirán Delgado Puentes, más conocido como “El Padrillo Republicano”, por la misma razón que ahora demanda a Bogado.

Esto a raíz de que el hombre había enviado a varios grupos de la aplicación Whatsapp audios donde se refería con términos denigrantes a la diputada, y también le faltaba el respeto a la memoria del fallecido Anki Boccia.

“No voy a poner montos, que los ponga el juez, yo quiero que aprenda a respetar”, dijo sobre Víctor Bogado.

Franklin Boccia falleció en setiembre de 2015, a consecuencia de un paro cardíaco.