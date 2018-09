“Le prestaba” la camioneta

El diputado Ulises Quintana (Colorado Añetete) aseguró que el sospechoso de narcotráfico Reinaldo Javier Cabaña solo le “prestó con opción de compra” la camioneta que tenía en su propiedad. Admitió que también le “prestaba” autos para la campaña.

El diputado Ulises Quintana afirmó que hace un año conoció al presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña, alias “Cucho”, por intermedio de un amigo, porque ayudaba al club de fútbol de salón en su barrio con donaciones de pelotas y redes. Sin embargo, acotó que nunca sospechó que podría tener algún negocio ilícito, ya que lo conoció como un empresario y dueño de un cadena de moteles en Alto Paraná.

Además, señaló que “Cucho” solo le “prestaba” la Toyota Land Cruiser que se encontraba en su propiedad y que devolvió ayer por medio del abogado del presunto narcotraficante. “Estaba queriendo vender (la camioneta) y Santiago Cano (su abogado) me propuso comprarla (…) Estaba usando a préstamo con opción de compra”, aseguró en contacto con ABC Cardinal.

No era el único vehículo que le “prestó”

Quintana admitió que en varias ocasiones utilizó dos vehículos propiedad de “Cucho” para su campaña: la Land Cruiser que “prestó” hace solo dos días y una Fortuner. Los precios de ambas lujosas camionetas rondan los US$ 40.000, cada una.

Acotó que solo aceptó dichos préstamos por desconocimiento de los presuntos negocios ilícitos de Cabaña y que es normal que un político utilice rodados o hasta avionetas de empresarios. “Yo no sabía sus antecedentes”, aseguró.

Aseveró también que el presunto narco no aportó económicamente a su campaña en ningún momento. “Mi pecado es usar un vehículo de una persona que creía que era un empresario y quería comprar el vehículo, y bueno, ocurrió esto. Pido disculpas a la ciudadanía. Estoy abierto a cualquier investigación, no tengo nada que ocultar y me pongo a disposición de la Justicia, de la ciudadanía y de la opinión pública”, manifestó.

Por otra parte, comentó que se inició en la política como parte del clan Zacarías en el Este, pero solo por ser “del gobierno de turno”. Sin embargo, se “abrió de ese equipo” porque Javier Zacarías Irún no le daba espacios para seguir creciendo políticamente.

“Cucho” Cabañas fue detenido ayer gracias a un megaoperativo de la Senad que consistió en 21 allanamientos casi simultáneos en Alto Paraná. Es sospechoso de lavado de dinero y narcotráfico.

Casas de cambios, moteles, playas de autos y lujosas viviendas fueron allanados ayer. Entre los elementos incautados, las autoridades mencionaron que se encuentran 21 kilos de cocaína, 300.000 dólares, 130.000 reales y 60.000.000 de guaraníes, además de 12 lujosos vehículos, una motocicleta Ducati, armas y municiones,

